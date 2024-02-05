"Добирайте слова": прессекретар Зеленського спростував висновки нового інтерв’ю президента

Не йшлося про нібито "патову" ситуацію

У Зеленського виступили зі спростуванням, яке стосується нового інтерв’ю президента України. Там заявили, що журналісти неправильно інтерпретували одну із заяв українського лідера.

Зі спростуванням виступив прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров. Йдеться про нібито "патову ситуацію на фронті". Така теза після інтерв’ю Зеленського розлетілася по ЗМІ.

За словами Никифорова, насправді в інтерв’ю Зеленського не йшлося про нібито "патову" ситуацію на фронті.

" Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний "зерновий коридор", а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні", — зазначив прессекретар і додав, що "Це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як "патову".

У зв’язку з цим у президента закликали журналістів у майбутньому уважніше підбирати слова, "щоб не підтримувати деструктивні наративи". Також Никифоров опублікував оригінал відповіді Зеленського:

"Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект – ми витиснули їхні кораблі, Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у ЧМ, і ми вибудували "зерновий коридор", незалежний від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, – ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки – це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремося просто з терористичною організацією – ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський вперше публічно підтвердив намір звільнити з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Але він, судячи з усього, планує змінювати не тільки генерала, а й більшу частину владної верхівки.