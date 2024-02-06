Воевать пока не готовы, но...: разведка Дании рассказала, что Россия может устроить НАТО

В России сейчас идет "комплексное наращивание военной мощи"

Страна-агрессор Россия в ближайшее время не планирует воевать с НАТО. Однако, РФ, вероятно, намерена бросить вызов странам Альянсу.

Об этом заявили в разведке Дании, сообщает BILD. По словам министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, в настоящее время маловероятно, что Россия захочет спровоцировать военный конфликт с НАТО — поэтому разведка не видит военной угрозы для территорий Датского королевства. Но с другой — весьма вероятно, что РФ намерена спровоцировать конфликт так, чтобы блок ответил военным путем.

"Россия может, в частности, использовать свой военный потенциал для оказания давления на отдельные страны посредством действий, нарушающих ранее достигнутые договоренности и международные национальные правила, но которые находятся ниже порога войны", — цитирует министр обороны Дании оценку военной разведки.

Речь идет о таких действиях РФ, как нарушение национальных территориальных границ военными самолетами или кораблями, использование гидролокаторов, проводить крупномасштабное наращивание войск вдоль национальных границ или учения, ограничивающие военную деятельность Запада в международных водах.

В разведке Дании отметили, что в России сейчас идет "комплексное наращивание военной мощи", которое также включает в себя развертывание новых подразделений в регионе Балтийского моря и на северо-западе страны.

Отметим, в последнее время в странах Европы активно говорят о необходимости подготовки к прямой конфронтации с Россией. В январе 2024 года министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин признал, что "в Швеции может быть война". Шведский главнокомандующий генерал Микаэль Биден пошел дальше, заявив, что все шведы должны "готовиться к войне". В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус оценил, что его стране нужно от пяти до восьми лет, чтобы быть готовыми к войне, а попавший в сеть сценарий немецкого военного планирования строился на предположении о начале боевых действий с Россией уже в 2025 году.

В то же время адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО и высший военный офицер Североатлантического союза, предупредил, что война между НАТО и Россией может произойти в ближайшие 20 лет, что потребует мобилизации многих гражданских для борьбы.

Ранее "Телеграф" публиковал мнение австралийского генерала в отставке Мика Райана. Он считает, что спустя почти два года полномасштабной войны Россия улучшила свою адаптивность и способность к внедрению инноваций. Качественный разрыв между Украиной и РФ сократился.