Окупанти могли прорити тунель під Каховським водосховищем: влада пояснила, чи це можливо

СБУ точно помітило б тунель

Мережею починають ширитись фейки про можливість проникнення окупантів на Дніпровщину. Повідомляють, що росіяни побудували тунель (підкоп) між берегами під засохлим Каховським водосховищем.

Про це пише Євген Євтушенко голова Нікопольської РВА. Він наголошує, що це справа рук диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

За його словами, офіційного підтвердження цієї інформації не має. Тому закликає містян не вестись на провокації ворога та не піддаватись паніці.

"Водосховище не є висохлим, а побудова тунелю довжиною 4.6 кілометри, саме такою є мінімальна відстань між берегами колишнього водосховища, таємно від представників Сил оборони України неможлива", — наголосив Євтушенко.

Фейкова новина

Він додав, що жодних інженерних робіт, техніки чи працівників в кількості достатній для побудови такого тунелю не фіксується.

Хвилю фейку пов’язує з загибеллю Журавльова Віталія Юрійовича заступника мера Нікополя.

Нагадаємо, що його у четвер, 8 лютого, зранку невідомий чоловік розстріляв його в авто. Подейкують, що причиною став старий конфлікт Журавльова з місцевим угрупуванням, який триває з 2017 року.

Раніше "Телеграф" писав, що поліцейські, які збунтувалися у Дніпрі підуть у штурмову бригаду.