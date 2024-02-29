"Кожне слово було продуманим": Макрон прокоментував свою заяву про відправку військ в Україну

Слова французького президента викликали значний резонанс

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував свою заяву щодо можливості введення військ країн НАТО в Україну. Він зазначив, що його позиція у цьому питанні є зваженою та продуманою.

Про це він заявив у кулуарах урочистого відкриття Олімпійського селища в Сан-Сен-Дені, пише Le Monde. Водночас Макрон відмовився від "геополітичних коментарів".

"Це досить серйозне питання. Кожне слово, яке я вимовляю на цю тему, є зваженим, продуманим і виваженим", – підкреслив президент Франції

Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню пояснив, що наразі не йдеться про відправку військових до України. За його словами, учасники на саміті в Парижі лише пропонували різні ідеї щодо підтримки України.

Нагадаємо, сенсаційні слова Макрона вже встигли прокоментувати світові політики. У США, Чехії, Польщі, Швеції, Німеччині, Італії, Великій Британії, Іспанії заявили, що не відправлять своїх військових до України. У Канаді ухилилися від прямої відповіді, але наголосили, що проводять навчання українських військовослужбовців та надають іншу підтримку.

Раніше "Телеграф" писав, що саме мав на увазі Макрон, говорячи про відправлення іноземних військ до нашої країни. Його слова зрозуміли неправильно.