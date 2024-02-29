"Каждое слово было продуманным": Макрон прокомментировал свое заявление об отправке войск в Украину

Слова французского президента вызвали значительный резонанс

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал свое заявление о возможности введения войск стран НАТО в Украину. Он отметил, что его позиция в этом вопросе взвешена и продумана.

Об этом он заявил в кулуарах торжественного открытия Олимпийской деревни в Сан-Сен-Дене, пишет Le Monde. В то же время Макрон отказался от "геополитических комментариев".

"Это достаточно серьезный вопрос. Каждое слово, которое я произношу на эту тему, является взвешенным, продуманным и взвешенным", — подчеркнул президент Франции.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню объяснил, что речь пока не идет об отправке военных в Украину. По его словам, участники на саммите в Париже лишь предлагали разные идеи по поддержке Украины.

Напомним, сенсационные слова Макрона уже успели прокомментировать мировые политики. В США, Чехии, Польше, Швеции, Германии, Италии, Великобритании, Испании заявили, что не отправят своих военных в Украину. В Канаде уклонились от прямого ответа, но подчеркнули, что проводят учения украинских военнослужащих и оказывают другую поддержку.

Ранее "Телеграф" писал, что именно имел в виду Макрон, говоря об отправке иностранных войск в нашу страну. Его слова поняли неправильно.