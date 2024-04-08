Російські пропагандисти пояснили, навіщо армія РФ нещадно бомбардує Харків (відео)

Російські пропагандисти закликають до терору мирного населення України

Ламати волю українців об коліно, і робити це нещадно. Російські пропагандисти зізналися навіщо армія РФ обстрілює Харків. Зробили це, як завжди, прямо на федеральних каналах країни-агресорки, не соромлячись та не переймаючись про наслідки.

Відповідні заяви зібрав у своєму новому випуску на Youtube український блогер та політичний оглядач Денис Казанський. За його словами, росіяни визнають, що сенс таких обстрілів виключно терористичний.

"Росіяни визнають, що жодного військового сенсу у знищенні міст немає і закликають робити це виключно заради залякування. Щоби зламати волю українців", — зазначає Казанський.

Один з пропагандистів, такий собі Олександр Ситін, в одному з етерів на російському телебаченні, відкрито заявляв про те, що армія РФ має нещадно бомбардувати Харків задля деморалізації українців.

"Чому я прихильник того, щоб чинити тиск, висловлюсь політкоректно, на Харків? Місто має велике значення для українців. Я не буду порівнювати Харків та Одесу, але величезне значення має. Я маю на увазі моральне значення… Взяття або зруйнування Харкова вплине, безумовно, на українське суспільство. Деморалізує його. А я вважаю, що волю цього народу треба ламати об коліно. Іншого виходу немає. Ну, якщо вже взялися…", — сказав пропагандист.

За словами Дениса Казанського, росіяни вже навіть не намагаються здаватися якимись визволителями чи захисниками. Тепер вони прямим текстом говорять про те, що їхні цілі — залякати та зламати українців. Для цього вони у відкриту, на своїх державних телеканалах, закликають чинити відвертий терор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко пояснив, чому російські окупанти різко збільшили кількість обстрілів Харкова. На думку експерта, це спроба створити картинку 2022 року та посіяти паніку серед населення.