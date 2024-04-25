Правая рука "Гиви", известный снайпер и не только: кого ликвидировал старожил украинского снайпинга "Ларго"

За свою работу снайпер получил Золотую звезду "Героя Украины"

Снайпер на псевдо "Ларго" рассказал о своих самых сложных и важных целях в карьере. Он ликвидировал командира "первого казачьего полка", известного вражеского снайпера с позывным "USB" и "Викинга", который был "правой рукой" террориста "Гиви".

Эти важнейшие цели нужно было уничтожить несмотря ни на что. Об этом "Ларго" рассказал в интервью "Радио Свободе".

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"Кажется, 18-й год — командир "первого казачьего полка" был. За ним долго лазили, искали его. Затем какой-то известный со стороны врага снайпер с позывным "USB". Это были контрснайперские действия. Затем правая рука "Гиви" с позывным" "Викинг", кажется, это были приоритеты, то есть такие приоритеты, которые нужно было уничтожить, несмотря ни на что", — сказал "Ларго".

Он поделился подробностями ликвидации "Викинга". К нему снайпер подошел на ближайшую дистанцию 411 метров.

"Именно с этой винтовкой я тогда подошел к командиру роты — тому "Викингу" — на 400 метров. Можно было это все сделать с 1400 метров, но задача должна была быть выполнена на 100%. 400 метров — это ближайшая дистанция, на которую я подходил с этой винтовкой. 411, если точно", — рассказал "Ларго".

Снайпер рассказал, что приоритетные цели выбирает сам. Узнать командира не сложно, потому что они ведут себя по-другому. Их выдает поведение. Они не так сутулятся, как рядовые солдаты. А еще россияне всегда опускают голову, когда к ним подходит командир. Потому узнать офицера не так сложно.

Иногда цель нужно долго ждать. И при этом приходится ограничивать себя в питании и воде, чтобы не выдать себя.

"Самое долгое ожидание цели — 11 суток. Она того стоила — это был тот "командир первого казачьего полка". Мы ограничивали себя в питании, чтобы не отрываться на выходы. Кто-то рассказывает, что можно под себя ходить или в памперсы. Это не так. Я хотел бы увидеть человека, который на 16-градусном морозе лежит мокрый, который сходил под себя в туалет. Поэтому лучше ограничить себя в еде, частично в воде… Поэтому это было тяжело. За эти 11 дней у меня было минус 8 кг веса", — сказал снайпер.

Во время ожидания был сильный мороз, поэтому труднее всего было согреться. Химические грелки помогали, но ненадолго. Обычно согреться можно было только ночью, когда снайпер спускался в блиндаж.

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