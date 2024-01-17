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В 20-градусный мороз! Украинский снайпер за километр отработал по оккупанту (эффектное видео)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Украинский снайпер ликвидировал захватчика Новость обновлена 17 января 2024, 11:11
Украинский снайпер ликвидировал захватчика. Фото Коллаж "Телеграф"

Украинский воин продемонстрировал во всей красе свое мастерство

Украинские военные продолжают успешно уничтожать вражескую технику и ликвидировать оккупантов. Один из российских захватчиков оказался под прицелом снайпера, который несмотря на тяжелые погодные условия блестяще выполнил свою задачу.

Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. На кадрах видно, что целью снайпера стал один из оккупантов, который находился едва ли не в километре от него.

"Дистанция 900 метров, на улице – 20. Минус оккупант", — подписал такими словами видео Сырский.

Как известно, работа снайпера требует долгого пребывания в неподвижном состоянии, что крайне тяжело сделать в сильный мороз. Однако украинский воин продемонстрировал во всей красе свое мастерство.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные показали эффектное видео, как операторы "Стугны" работают на одном из самых опасных направлений боевых действий, — Бахмутском. Сначала "Стугна" прицелилась по вражескому БМП и наносит удар точно в цель.

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#Украина #Война #Снайпер #Оккупанты