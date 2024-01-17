У 20-градусний мороз! Український снайпер за кілометр відпрацював по окупанту (ефектне відео)

Український воїн продемонстрував у всій красі свою майстерність

Українські військові продовжують успішно знищувати ворожу техніку та ліквідувати окупантів. Один із російських загарбників опинився під прицілом снайпера, який, незважаючи на важкі погодні умови, блискуче виконав своє завдання.

Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. На кадрах видно, що метою снайпера став один із окупантів, який знаходився чи не за кілометр від нього.

"Дистанція 900 метрів, на вулиці — 20. Мінус окупант", — підписав такими словами відео Сирський.

Як відомо, робота снайпера вимагає тривалого перебування у нерухомому стані, що вкрай важко зробити у сильний мороз. Проте український воїн продемонстрував у всій красі свою майстерність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові показали ефектне відео, як оператори "Стугни" працюють на одному з найнебезпечніших напрямків бойових дій, — Бахмутському. Спочатку "Стугна" прицілилася по ворожому БМП і завдає удару точно в ціль.