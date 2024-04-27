Ждем перебоев со светом? Россия ударила по энергообъектам в Украине, есть повреждения в трех областях

Есть пострадавшие энергетики

В ночь на субботу, 27 апреля, россияне в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Под удар попали объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что есть повреждения оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены — энергетик получил контузию. Уточняются последствия атак, и ведется работа по их ликвидации.

В ДТЭК проинформировали, что в ночь на 27 апреля в результате российской атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. Есть пострадавшие, которым оказывается вся необходимая помощь.

"Серьезно повреждено оборудование предприятий. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки", — отметили энергетики.

Подробности атаки

Как сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук, россияне нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. Всего они применили 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. 21 ракету уничтожили силы ПВО.

Уничтожено:

6 крылатых ракет Х-101/Х-555;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

1 крылатую ракету "Искандер-К";

6 крылатых ракет "Калибр".

Днепропетровская область

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что силы ПВО уничтожили в области 13 российских ракет — в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах.

"Но, к сожалению, без последствий не обошлось. В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Произошло несколько возгораний. Ранен 39-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Есть перебои с водоснабжением в Криворожье", — написал он.

По данным местных пабликов, из-за перепадов напряжения остановилась насосная станция на улице 25-й Сичеславской Бригады. Снижено давление воды на верхних этажах зданий по проспекту Науки, 100-124, его обещают восстановить в ближайшее время.

Ивано-Франковская область

По данным главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук, на Прикарпатье россияне атаковали объект критической инфраструктуры. В результате удара возник пожар, к ликвидации которого были привлечены соответствующие службы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Львовская область

Как сообщил глава ОВА Львовщины Максим Козицкий, россияне ударили по области крылатыми ракетами разного класса и аэробалистическими ракетами "Кинжал". Есть прилет.

"Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. На них начались пожары. Подразделения ГСЧС оперативно потушили возгорание. Есть разрушения", — написал он.

Козицкий добавил, что жертв, пострадавших, разрушений жилой инфраструктуры во Львовской области нет. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Об аварийных отключениях электроэнергии пока речь не идет.

Однако, отметил он, в связи с атакой РФ на объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях, энергосистеме трудно удержать баланс производства и потребления. Чтобы не пришлось вводить графиков почасовых отключений, он призвал людей экономно использовать электроэнергию.

Как сообщал "Телеграф", вскоре после полуночи 27 апреля, россияне ракетами ударили по Харькову. Прилет произошел совсем рядом с медицинским комплексом, в корпусах которого в этот момент находилось больше тысячи человек — 900 пациентов и две с половиной сотни персонала.