Росіяни влаштували масштабний обстріл України: що відомо про атаку (оновлюється)

Сигнал повітряної тривоги лунає у низці міст України через російський обстріл

Російські окупанти в ніч на 5 жовтня влаштували черговий масований комбінований ракетно-дроновий удар по Україні. Ворог застосував ракети Х-101 з Ту-95МС, крилаті ракети "Калібр" з моря та велику кількість ударних безпілотників. Мішенню ворога знову обрано газову та енергетичну інфраструктуру України — росіяни все ще сподіваються цілеспрямованим терором зламати готовність України чинити опір окупантам.

(оновлюється)

04:05 Щонайменше два "Калібри" курсом на Миколаївську область.

04:00 Перші "Калібри" у повітряному просторі України.

03:50 За даними моніторів, частина бортів Ту-95МС виконала пускові маневри біля Енгельсу. Якщо пуски були реальними, через годину будуть фіксуватися перші Х-101. Також зафіксовано повторний пуск "Калібрів".

03:45 Росіяни запустили з моря ракети "Калібр" з кораблів, які ще залишилися у Чорноморському флоті. Попередньо, було 10 пусків; підльот можливий протягом наступних 30 хвилин. Також ворог все ще має велику кількість ударних дронів, а на пускові рубежі летять п'ять Ту-95МС з ракетами Х-101.

Нагадаємо, що у ніч на 3 жовтня росіяни здійснили наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України з початку повномасштабної війни. "Нафтогаз" прозвітував про значну кількість пошкоджень, частина з яких критичні. Припав удар на Харківщину та Полтавщину. Також "Телеграф" писав, що новою ціллю росіян під час обстрілів стала залізниця, а саме — локомотиви та поїзди. У такий спосіб, як думають експерти, російські війська намагаються ускладнити логістику українських захисників та загострити панічні настрої у суспільстві.

При цьому Україна готова до того, що взимку може бути складна ситуація в енергетиці через удари росіян. Російські атаки будуть відбиватися настільки, наскільки в Сил оборони вистачить засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Але деякі рішення, які були актуальні, вже не працюють.