Загроза ракетної атаки: російські Ту-95МС у повітрі

Під загрозою може бути газова, газовидобувна та енергетична інфраструктура у низці регіонів

Російські окупанти в ніч на 5 жовтня готують нову атаку на Україну. Окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, у морі фіксувалися кораблі з ракетами "Калібр". Мішенню ворога може стати газова та енергетична інфраструктура в низці регіонів.

Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали. За даними моніторів, у Чорному морі було зафіксовано два кораблі з 16 ракетами "Калібр" на борту — окупанти намагатимуться використати їх для "розрядки" протиповітряної оборони. Також у повітрі десятки дронів, а Ту-95МС несуть ракети Х-101. Коли окупанти будуть на пускових рубежах:

Перший пусковий рубіж (район Енгельсу) — 03:30-04:30, якщо будуть пуски, ракети будуть у повітряному просторі України близько 04:00-05:00;

Другий пусковий рубіж (Каспійське море) — 05:30-05:45, якщо будуть пуски, ракети будуть у повітряному просторі України близько 06:30-06:45;

Можливі пуски з додаткових / запасних рубежів.

Під загрозою може бути газова, газовидобувна та енергетична інфраструктура у Полтавській, Київській, Чернігівській, Черкаській та деяких інших регіонах. Останнім часом ворог вів розвідку на цих напрямках. Тому ціллю терактів можуть стати перераховані об'єкти.

Нагадаємо, що у ніч на 3 жовтня росіяни здійснили наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України з початку повномасштабної війни. "Нафтогаз" прозвітував про значну кількість пошкоджень, частина з яких критичні. Припав удар на Харківщину та Полтавщину.

При цьому Україна готова до того, що взимку може бути складна ситуація в енергетиці через удари росіян. Російські атаки будуть відбиватися настільки, наскільки в Сил оборони вистачить засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Але деякі рішення, які були актуальні, вже не працюють.