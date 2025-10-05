Угроза ракетной атаки: российские Ту-95МС в воздухе

Под угрозой может быть газовая, газодобывающая и энергетическая инфраструктура в ряде регионов

Российские оккупанты в ночь на 5 октября готовят новую атаку на Украину. Оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, в море фиксировались корабли с ракетами "Калибр". Мишенью врага может стать газовая и энергетическая инфраструктура в ряде регионов.

Об этом сообщили воздушные силы и мониторинговые каналы. По данным мониторов, в Черном море было зафиксировано два корабля с 16 ракетами "Калибр" на борту — оккупанты будут пытаться использовать их для "разрядки" противовоздушной обороны. Также в воздухе десятки дронов, а Ту-95МС несут ракеты Х-101. Когда оккупанты будут на пусковых рубежах:

Первый пусковой рубеж (район Энгельса) — 03:30-04:30, если будут пуски, ракеты будут в воздушном пространстве Украины около 04:00-05:00;

Второй пусковой рубеж (Каспийское море) — 05:30-05:45, если будут пуски, ракеты будут в воздушном пространстве Украины около 06:30-06:45;

Возможны пуски из дополнительных/запасных рубежей.

Под угрозой может быть газовая, газодобывающая и энергетическая инфраструктура в Полтавской, Киевской, Черниговской, Черкасской и других регионах. В последнее время враг вел разведку по этим направлениям. Поэтому целью терактов могут стать перечисленные объекты.

Напомним, что в ночь на 3 октября россияне совершили самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины с начала полномасштабной войны. "Нафтогаз" отчитался о значительном количестве повреждений, часть из которых критические. Пришелся удар на Харьковщину и Полтавщину.

При этом Украина готова к тому, что зимой может быть сложная ситуация в энергетике из-за ударов россиян. Российские атаки будут отбиваться настолько, насколько у сил обороны хватит средств противовоздушной обороны и боеприпасов. Но некоторые решения, которые были актуальны, уже не работают.