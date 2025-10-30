Атака на Украину: россияне обстреливают города ракетами и дронами (обновляется)

Оккупанты атаковали Украину крылатыми и баллистическими ракетами, а также дронами.

Российские оккупанты устроили масштабную ракетную атаку на Украину в ночь на 30 октября. Враг применил крылатые ракеты Х-101 с бортов Ту-95МС, крылатые ракеты "Калибр", запущенные остатками Черноморского флота РФ, баллистические ракеты "Искандер", а также ударные беспилотники. Мишенью в очередной раз стала украинская энергетика — россияне пытаются с помощью террористических актов против энергетической инфраструктуры вызвать в Украине блэкаут и кризис.

(обновляется)

04:25 Взрывы снова раздались возле Запорожья, враг пытался атаковать баллистической ракетой — уже восьмая ракета на город за ночь. Между тем, первые "Калибры" врага на Херсонщине: ориентировочно до 10 единиц.

04:20 В Запорожье под атакой находился объект энергетики, в городе наблюдаются перебои со светом.

04:15 Еще взрывы в Запорожье. Всего оккупанты выпустили по городу уже семь баллистических ракет "Искандер-М".

04:10 Оккупанты обстреляли баллистическими ракетами Запорожье и Днепр. Взрывы раздались в обоих городах, предварительно враг применил шесть ракет "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Пуски были из временно оккупированного Крыма и Таганрога.

04:05 Предварительно остатки ЧФ РФ выпустили ракеты "Калибр" из района Новороссийска. Приблизительно через 40 минут первые объекты врага будут в воздухе.

Отметим, что прошлый ракетный удар российские оккупанты устроили в ночь на 5 октября. Враг применил ракеты Х-101 с Ту-95МС, крылатые ракеты "Калибр" с моря, баллистические "Искандер-М"/KN-23, "Кинжалы" с МиГ-31К и большое количество ударных беспилотников. Мишенью врага снова стала газовая и энергетическая инфраструктура Украины — россияне все еще надеются целенаправленным террором сломить готовность Украины сопротивляться оккупантам.

Также, как сообщал "Телеграф", в ночь на 25 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Погибли два человека, ракета попала вблизи жилых домов и детского сада.