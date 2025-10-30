Угроза ракетной атаки на Украину: враг поднял Ту-95МС в воздух

Не менее семи самолетов стратегической авиации врага в воздухе

Российские оккупанты планируют очередную ракетную атаку на украинскую энергетику. Враг поднял в воздух несколько бортов стратегической авиации с ракетами Х-101, также в воздушном пространстве Украины еще хватает ударных дронов. Не исключается применение баллистики, "Кинжалов", управляемых авиаракет и "Калибров".

По данным мониторинговых каналов, не менее семи Ту-95МС поднялись с разных российских авиабаз и направляются в сторону пусковых рубежей. Бортов может стать больше – ожидаются взлеты Ту-160. При этом недавно было зафиксировано, что враг снарядил ракетами пять Ту-95МС и подтянул их на аэродромы, с которых россияне обычно вылетают для совершения терактов.

Ориентировочно мишенью будет украинская энергетика — оккупанты готовят очень масштабный террористический акт. Когда враг будет на пусковых (приблизительное время):

первый пусковой рубеж (Саратовская область, Энгельс) — примерно в 04:30 — 05:30, ракеты могут быть в воздушном пространстве Украины примерно в 05:00 — 06:00;

второй пусковой рубеж (Каспийское море) — примерно в 05:30 — 06:30, ракеты могут быть в воздушном пространстве Украины примерно в 06:30 — 07:45;

возможны пуски из промежуточных пусковых рубежей и имитация пусков.

Отметим, что прошлый ракетный удар российские оккупанты устроили в ночь на 5 октября. Враг применил ракеты Х-101 с Ту-95МС, крылатые ракеты "Калибр" с моря, баллистические "Искандер-М"/KN-23, "Кинжалы" с МиГ-31К и большое количество ударных беспилотников. Мишенью врага вновь стала газовая и энергетическая инфраструктура Украины — россияне все еще надеются целенаправленным террором сломать готовность Украины сопротивляться оккупантам.

Также, как сообщал "Телеграф", в ночь на 25 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Погибли два человека, ракета попала вблизи жилых домов и детского сада.