Загроза ракетної атаки на Україну: ворог підняв Ту-95МС у повітря

Не менше семи літаків стратегічної авіації ворога у повітрі

Російські окупанти планують чергову ракетну атаку на українську енергетику. Ворог підняв у повітря кілька бортів стратегічної авіації з ракетами Х-101, також в повітряному просторі України ще вистачає ударних дронів. Не виключається застосування балістики, "Кинджалів", керованих авіаракет та "Калібрів".

За даними моніторингових каналів, щонайменше сім Ту-95МС піднялися з різних російських авіабаз та прямують в бік пускових рубежів. Бортів може стати більше — очікуються зльоти Ту-160. При цьому нещодавно було зафіксовано, що ворог спорядив ракетами п'ять Ту-95МС та підтягнув їх на аеродроми, з яких зазвичай росіяни вилітають для скоєння терактів.

Орієнтовно, мішенню буде українська енергетика — окупанти готують дуже масштабний терористичний акт. Коли ворог буде на пускових (приблизний час):

перший пусковий рубіж (Саратовська область, Енгельс) — приблизно 04:30 — 05:30, ракети можуть бути у повітряному просторі України приблизно о 05:00 — 06:00;

другий пусковий рубіж (Каспійське море) — приблизно о 05:30 — 06:30, ракети можуть бути у повітряному просторі України приблизно о 06:30 — 07:45;

можливі пуски з проміжних пускових рубежів та імітації пусків.

Зазначимо, що минулий ракетний удар російські окупанти влаштували в ніч на 5 жовтня. Ворог застосував ракети Х-101 з Ту-95МС, крилаті ракети "Калібр" з моря, балістичні "Іскандер-М" / KN-23, "Кинджали" з МіГ-31К та велику кількість ударних безпілотників. Мішенню ворога знову стала газова та енергетична інфраструктура України — росіяни все ще сподіваються цілеспрямованим терором зламати готовність України чинити опір окупантам.

Також, як повідомляв "Телеграф", у ніч на 25 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по Києву. Загинуло двоє людей, ракета влучила поблизу житлових будинків і дитячого садка.