Атака на Україну: росіяни обстрілюють міста ракетами та дронами (оновлюється)

Окупанти атакували Україну крилатими та балістичними ракетами, а також дронами

Російські окупанти влаштували масштабну ракетну атаку на Україну в ніч на 30 жовтня. Ворог застосував крилаті ракети Х-101 з бортів Ту-95МС, крилаті ракети "Калібр", запущені залишками Чорноморського флоту РФ, балістичні ракети "Іскандер", а також ударні безпілотники. Мішенню вчергове стала українська енергетика — росіяни намагаються за допомогою терористичних актів проти енергетичної інфраструктури викликати в Україні блекаут та кризу.

(оновлюється)

06:20 Ракета курсом на Добротвір на Львівщині, ще одна ракета також курсом на Івано-Франківськ. Житомир тим часом під атакою ударних дронів.

06:15 Одна ракета курсом на Івано-Франківськ. Інші ракети пройшли повз Чернівці в бік Коломиї.

06:10 Крилата ракета ворога пройшла через повітряний простір Румунії та Молдови, її ніхто не збив, далі курс на Чернівці. Також дві ракети ворога на Збараж. Ракет у повітрі, нажаль, ще вистачає.

06:05 По одній крилатій ракеті на Новодністровськ та Ладижин, в інших курс незмінний.

06:00 Ракети біля Білої Церкви локаційно не спостерігаються. На Вінницю летять вже три ракети. Ще 17 ракет Х-101 курсом на Хмельницьку область. Тим часом за даними моніторингу російські Ту-95МС та Ту-160 вже втекли на аеродроми базування — тобто нових пусків найближчим часом можна не чекати.

05:55 Понад 20 крилатих ракет у повітрі. Загроза ракетної атаки для Вінниці (одна ракета) та для Білої Церкви (дві ракети). У Запоріжжі четверо поранених після ракетного теракту РФ.

05:45 Нова крилата ракета на Харківщині. Інші крилаті ракети у Вінницькій області в бік західних регіонів.

05:35 Більшість крилатих ракет взяла курс на Смілу в Кіровоградській області. Тим часом внаслідок ракетно-дронових терактів вже зафіксовано перші аварійні відключення світла. Наразі в трьох регіонах — у Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Інформацію поки що не підтвердили в "Укренерго".

05:30 Загалом вже до 25 крилатих ракет, нові групи заходять через Сумську область. Більшість наявних ракет курсом на Полтавщину. Моніторингові канали тим часом повідомили, куди саме б'ють російські окупанти. Зокрема "Николаевский Ванек" повідомив, що збитих ракет багато, але небезпека все ще дуже велика. Терористи намагаються уразити важливі об'єкти:

тягові підстанції;

ГЕС

цивільні підприємства;

житлові будинки;

об'єкти енергетики.

05:25 До 15 крилатих ракет взяли курс з Чернігівщини на Полтавську область.

05:20 Перші групи крилатих ракет ворога зафіксовані на Чернігівщині — або Х-101, або "Іскандер-К". Загалом 6-8 ракет йдуть в бік Київської області. Один "Калібр" припинив існування біля Стрию. Також дві цілі було на Запоріжжя, обидві знешкоджено, ймовірно крилаті ракети "Іскандер-К".

05:15 Обидва "Кинджали" звернули на Старокостянтинів та локаційно більше не відстежуються. МіГи нових пусків не здійснювали.

05:10 Зліт ще одного МіГ-31К, запущений "Кинджал" пройшов Київську область в бік Житомирщини. Два "Калібри" підлітають до Бурштину в Івано-Франківській області.

05:00 "Кинджал" летів курсом на Ладижин, припинив існування. Два "Калібри" на півдні Хмельницької області.

04:55 Зліт МіГ-31К та пуски "Кинджалів". Також ворог підняв в небо один Ту-160.

04:50 Запоріжжя відбивало атаку дронів. Ще велика група БПЛА, до 20 одиниць, летить у бік Києва / Київської області. "Калібри" курсом через Вінницьку та Черкаську області далі на захід.

04:40 "Калібри" пройшли Херсон, йдуть далі на Миколаїв та у Кіровоградську область. У Запоріжжі сильні вибухи, йде відбиття атаки ударних дронів ворога. Тим часом ворожі Ту-95МС вийшли на перший пусковий рубіж, у повітрі сім бортів.

04:35 Запоріжжя під масованою атакою дронів, Херсон під атакою крилатих ракет. Один "Калібр" через Запоріжжя пішов у бік Дніпра.

04:25 Вибухи знову пролунали біля Запоріжжя, ворог намагався атакувати балістичною ракетою — вже восьма ракета на місто за ніч. Тим часом перші "Калібри" ворога на Херсонщині: орієнтовно до 10 одиниць.

04:20 В Запоріжжі під атакою був об'єкт енергетики, в місті спостерігаються перебої зі світлом.

04:15 Ще вибухи у Запоріжжі. Загалом окупанти випустили по місту вже сім балістичних ракет "Іскандер-М".

04:10 Окупанти обстріляли балістичними ракетами Запоріжжя та Дніпро. Вибухи пролунали в обох містах, попередньо ворог застосував шість ракет "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною. Пуски були з тимчасово окупованого Криму та Таганрога.

04:05 Попередньо залишки ЧФ РФ випустили ракети "Калібр" з району Новоросійська. Приблизно через 40 хвилин перші об'єкти ворога будуть у повітрі.

Зазначимо, що минулий ракетний удар російські окупанти влаштували в ніч на 5 жовтня. Ворог застосував ракети Х-101 з Ту-95МС, крилаті ракети "Калібр" з моря, балістичні "Іскандер-М" / KN-23, "Кинджали" з МіГ-31К та велику кількість ударних безпілотників. Мішенню ворога знову стала газова та енергетична інфраструктура України — росіяни все ще сподіваються цілеспрямованим терором зламати готовність України чинити опір окупантам.

Також, як повідомляв "Телеграф", у ніч на 25 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по Києву. Загинуло двоє людей, ракета влучила поблизу житлових будинків і дитячого садка.