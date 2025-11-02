Пішки під дронами та маленьке диво. Як кореспондент "Телеграфу" в Костянтинівку ходив
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Фотограф не дарма ризикував — завдяки його роботі в Костянтинівці українка за кордоном дізналася про долю своєї бабусі на прифронтовій території
Російські війська все ближче підходять до Костянтинівки в Донецькій області, через що ситуація в місті стає гіршою. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов двічі відвідав місто з різницею у два тижні й стверджує, що навіть за цей проміжок часу все змінилося — зникли автівки з вулиць.
"Коли я вийшов на початку міста, то одразу відчув — усе змінилося. Був тут два тижні тому, але зараз немає жодної машини на дорогах. Це місто я знаю з дитинства, — каже кореспондент "Телеграфу" і описує свої враження від пересування містом зараз: — Це постійна напруга — слухаєш дрони, раз на 20–30 хвилин пролітає щось важке".
Доброносова на місце підвіз місцевий житель Микола, що втратив дім та вивозив вцілілі речі, він же й пообіцяв вивезти назад з Костянтинівки за дві години. Але за волею випадку Ян мало не залишився ночувати так близько від фронту.
Зробивши репортаж, фотограф хотів повертатися, коли місцеві розповіли йому, що власноруч ховають у дворі бабусю, що померла своєю смертю, бо через відсутність зв'язку викликати відповідні служби було неможливо. Тож Доброносов пішов знімати поховання, через що мало не запізнився — на шляху назад його ногу схопила судома, і довелося перечекати біль в під'їзді. Проте по прибуттю з запізненням виявилося, що Микола вирішив дочекатися Яна.
Більш того, пізніше з'ясувалося, що не дарма Доброносов так ризикував. Після публікації світлин з поховання в соцмережах йому написала людина, яка сказала, що то могла бути її бабуся, і назвала саме ту адресу, де було поховання. Так захоплення Яна своєю роботою сприяло тому, що родичі дізналися про долю бабусі.
Як повідомляв "Телеграф", раніше українців підкорили і інші результати роботи Яна Доброносова — його кадр з ярмарку в Києві серед диму після обстрілу облетів всі пабліки.