Пішки під дронами та маленьке диво. Як кореспондент "Телеграфу" в Костянтинівку ходив

Фотограф не дарма ризикував — завдяки його роботі в Костянтинівці українка за кордоном дізналася про долю своєї бабусі на прифронтовій території

Російські війська все ближче підходять до Костянтинівки в Донецькій області, через що ситуація в місті стає гіршою. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов двічі відвідав місто з різницею у два тижні й стверджує, що навіть за цей проміжок часу все змінилося — зникли автівки з вулиць.

"Коли я вийшов на початку міста, то одразу відчув — усе змінилося. Був тут два тижні тому, але зараз немає жодної машини на дорогах. Це місто я знаю з дитинства, — каже кореспондент "Телеграфу" і описує свої враження від пересування містом зараз: — Це постійна напруга — слухаєш дрони, раз на 20–30 хвилин пролітає щось важке".

За даними DeepState, просто за межею міста вже починається сіра зона

Доброносова на місце підвіз місцевий житель Микола, що втратив дім та вивозив вцілілі речі, він же й пообіцяв вивезти назад з Костянтинівки за дві години. Але за волею випадку Ян мало не залишився ночувати так близько від фронту.

Так виглядають дороги в Костянтинівці

А це сам Микола з ворожим дроном

Зробивши репортаж, фотограф хотів повертатися, коли місцеві розповіли йому, що власноруч ховають у дворі бабусю, що померла своєю смертю, бо через відсутність зв'язку викликати відповідні служби було неможливо. Тож Доброносов пішов знімати поховання, через що мало не запізнився — на шляху назад його ногу схопила судома, і довелося перечекати біль в під'їзді. Проте по прибуттю з запізненням виявилося, що Микола вирішив дочекатися Яна.

Так ховали бабусю в прифронтовій Костянтинівці

Більш того, пізніше з'ясувалося, що не дарма Доброносов так ризикував. Після публікації світлин з поховання в соцмережах йому написала людина, яка сказала, що то могла бути її бабуся, і назвала саме ту адресу, де було поховання. Так захоплення Яна своєю роботою сприяло тому, що родичі дізналися про долю бабусі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше українців підкорили і інші результати роботи Яна Доброносова — його кадр з ярмарку в Києві серед диму після обстрілу облетів всі пабліки.