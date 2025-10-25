Кількість поранених у Києві зросла, є загиблий. Як виглядає столиця після нічної атаки (фото, відео)

Наслідки атаки є у трьох районах міста

В ніч на суботу, 25 жовтня, росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Влучання сталися в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах, виникли пожежі, загинула людина.

Що треба знати:

Вночі РФ обстріляла Київ балістикою, під удар потрапили три райони

Кількість постраждалих зросла до 10 людей, одна людина загинула

Ян Доброносов показав, як після атаки виглядає Деснянський район, де виникла масштабна пожежа

Оновлено 9:50 Через російську атаку цієї ночі в Києві загинула одна людина, поінформував Тимур Ткаченко. За останніми даними, поранення різного ступеня отримали десятеро киян.

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці влучання у Деснянському районі. Там виникла масштабна пожежа, працюють рятувальники та всі необхідні служби.

Спалахнула масштабна пожежа

Рятувальники оперативно взялися за ліквідацію

На місце прибула поліція

Вогонь поширився на значну площу

Надзвичайники за роботою

На кадрах видно, що пожежа дуже значна, вогонь охопив велику площу. Рятувальники працюють над ліквідацією, як тільки дозволила безпекова ситуація.

Один з кадрів дуже промовистий. Ян Доброносов показав продуктовий ярмарок на тлі диму від вибухів. В одному кадрі — все життя українців сьогодні, ми продовжуємо жити попри намагання росіян нас знищити.

За даними ДСНС, на одній із локацій сталося загоряння нежитлової будівлі. На іншій локації на відкритій території впали уламки, через це пошкоджено вікна у поруч розташованих будівлях.

Як повідомляв "Телеграф" вдень 24 жовтня Росія вдарила КАБами по Харкову. Постраждало шестеро людей.