Число раненых в Киеве возросло, есть погибший. Как выглядит столица после ночной атаки (фото, видео)

Последствия атаки есть в трех районах города

В ночь на субботу, 25 октября, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Попадания произошли в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах, возникли пожары, погиб человек.

Что нужно знать:

Ночью РФ обстреляла Киев баллистикой, под удар попали три района

Число пострадавших возросло до 10 людей, один человек погиб

Ян Доброносов показал, как после атаки выглядит Деснянский район, где возник масштабный пожар

9:50 Из-за российской атаки этой ночью в Киеве погиб один человек, проинформировал Тимур Ткаченко. По последним данным, ранения разной степени получили десятеро киевлян.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте попадания в Деснянском районе. Там возник масштабный пожар, работают спасатели и все необходимые службы.

Вспыхнул масштабный пожар

Спасатели оперативно взялись за ликвидацию

На место прибыла полиция

Огонь распространился на значительную площадь

Чрезвычайники за работой

На кадрах видно, что пожар очень значительный, огонь охватил большую площадь. Спасатели начали работать над ликвидацией, как только позволила ситуация с безопасностью.

Один из кадров очень красноречивый. Ян Доброносов показал продуктовую ярмарку на фоне дыма от взрывов. В одном кадре — вся жизнь украинцев сегодня, мы продолжаем жить, несмотря на попытки россиян нас уничтожить.

По данным ГСЧС, на одной из локаций произошло возгорание нежилого здания. На другой локации на открытой территории упали обломки, из-за чего повреждены окна в рядом расположенных зданиях.

Как сообщал "Телеграф" днем 24 октября Россия ударила КАБами по Харькову. Пострадали шесть человек.