Пешком под дронами и маленькое чудо. Как корреспондент "Телеграфа" в Константиновку ходил
Фотограф не зря рисковал — благодаря его работе в Константиновке украинка за границей узнала судьбу своей бабушки на прифронтовой территории
Российские войска все ближе подходят к Константиновке в Донецкой области, из-за чего ситуация в городе становится хуже. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов дважды посетил город с разницей в две недели и утверждает, что даже за этот промежуток времени все изменилось — исчезли автомобили с улиц.
"Когда я вышел в начале города, то сразу почувствовал — все изменилось. Был здесь две недели назад, но сейчас нет ни одной машины на дорогах. Этот город я знаю с детства, — говорит корреспондент "Телеграфа" и описывает свои впечатления от передвижения по городу сейчас: — Это постоянное напряжение — слушаешь дроны, раз в 20-30 минут пролетает что-то тяжелое".
Доброносова на место подвез местный житель Николай, потерявший дом и вывозивший уцелевшие вещи, он же и пообещал вывезти обратно из Константиновки через два часа. Но по воле случая Ян чуть не остался ночевать так близко от фронта.
Сделав репортаж, фотограф хотел возвращаться, когда местные рассказали ему, что собственноручно хоронят во дворе умершую своей смертью бабушку, потому что из-за отсутствия связи вызвать соответствующие службы было невозможно. Поэтому Доброносов пошел снимать погребение, из-за чего чуть не опоздал — на обратном пути его схватила судорога, и пришлось переждать боль в подъезде. Однако по прибытию с опозданием оказалось, что Николай решил дождаться Яна.
Более того, позже выяснилось, что не зря Доброносов так рисковал. После публикации фотографий по захоронению в соцсетях ему написал человек, который сказал, что это могла быть ее бабушка, и назвала именно тот адрес, где было захоронение. Так увлечение Яна своей работой способствовало тому, что родственники узнали о судьбе бабушки.
