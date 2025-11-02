Пешком под дронами и маленькое чудо. Как корреспондент "Телеграфа" в Константиновку ходил

Фотограф не зря рисковал — благодаря его работе в Константиновке украинка за границей узнала судьбу своей бабушки на прифронтовой территории

Российские войска все ближе подходят к Константиновке в Донецкой области, из-за чего ситуация в городе становится хуже. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов дважды посетил город с разницей в две недели и утверждает, что даже за этот промежуток времени все изменилось — исчезли автомобили с улиц.

"Когда я вышел в начале города, то сразу почувствовал — все изменилось. Был здесь две недели назад, но сейчас нет ни одной машины на дорогах. Этот город я знаю с детства, — говорит корреспондент "Телеграфа" и описывает свои впечатления от передвижения по городу сейчас: — Это постоянное напряжение — слушаешь дроны, раз в 20-30 минут пролетает что-то тяжелое".

По данным DeepState, прямо за чертой города уже начинается серая зона

Доброносова на место подвез местный житель Николай, потерявший дом и вывозивший уцелевшие вещи, он же и пообещал вывезти обратно из Константиновки через два часа. Но по воле случая Ян чуть не остался ночевать так близко от фронта.

Так выглядят дороги в Константиновке

А это сам Николай с вражеским дроном

Сделав репортаж, фотограф хотел возвращаться, когда местные рассказали ему, что собственноручно хоронят во дворе умершую своей смертью бабушку, потому что из-за отсутствия связи вызвать соответствующие службы было невозможно. Поэтому Доброносов пошел снимать погребение, из-за чего чуть не опоздал — на обратном пути его схватила судорога, и пришлось переждать боль в подъезде. Однако по прибытию с опозданием оказалось, что Николай решил дождаться Яна.

Так хоронили бабушку в прифронтовой Константиновке

Более того, позже выяснилось, что не зря Доброносов так рисковал. После публикации фотографий по захоронению в соцсетях ему написал человек, который сказал, что это могла быть ее бабушка, и назвала именно тот адрес, где было захоронение. Так увлечение Яна своей работой способствовало тому, что родственники узнали о судьбе бабушки.

