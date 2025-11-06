Укр

Дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие. Все подробности удара по Каменскому (фото)

Последствия атаки на Каменское

Зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры

В ночь на 6 ноября Россия нанесла массированный удар по Каменскому. Зафиксировано попадание дрона в многоэтажку. Есть пострадавшие в результате атаки.

Что нужно знать:

  • В городе количество пострадавших составляет 8 человек
  • Российский дрон попал в четырехэтажку в Каменском
  • "Укрзализныця" ограничила движение некоторых поездов на 6 ноября

Как сообщил начальник ОВА Владислав Гайвоненко, в городе из-за атаки возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из четырехэтажных подъездов.

Также в Каменском повреждены инфраструктурные объекты, транспортное предприятие, автомобили. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного дома. Уже известно о 8 пострадавших.

Последствия атаки на Каменское
Дом, куда попал дрон
Последствия атаки на Каменское
Последствия атаки на Каменское
Последствия атаки на Каменское
Как выглядит дом в Каменском

При этом в "Укрзализныце" уже предупредили, что 6 ноября ограничивается движение некоторых пригородных поездов в Днепропетровской области. Ведь в результате атаки зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры.

Временно не будут курсировать следующие рейсы:

  • №7303, №7305 Днепр — Каменское.
  • №7304, №7204, №6016 Каменское/Пятихатки — Днепр.
Последствия атаки на Каменское
Спасатели ликвидируют последствия атаки на Каменское
Последствия атаки на Каменское
Последствия атаки на Каменское
Последствия атаки на Каменское
Спасатели ликвидируют последствия атаки на Каменское

Ограничения на движение будут действовать следующим образом: по направлению Пятихаток поезд будем направляться к станции Верховцево, а по направлению Днепра к станции Сухачевка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России дроны атаковали одну из самых мощных электростанций страны — Костромскую ГРЭС. Также взрывы слышали в Волгограде и Туле.

