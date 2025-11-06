Дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие. Все подробности удара по Каменскому (фото)

Зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры

В ночь на 6 ноября Россия нанесла массированный удар по Каменскому. Зафиксировано попадание дрона в многоэтажку. Есть пострадавшие в результате атаки.

Что нужно знать:

В городе количество пострадавших составляет 8 человек

Российский дрон попал в четырехэтажку в Каменском

"Укрзализныця" ограничила движение некоторых поездов на 6 ноября

Как сообщил начальник ОВА Владислав Гайвоненко, в городе из-за атаки возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из четырехэтажных подъездов.

Также в Каменском повреждены инфраструктурные объекты, транспортное предприятие, автомобили. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного дома. Уже известно о 8 пострадавших.

Дом, куда попал дрон

Последствия атаки на Каменское

Как выглядит дом в Каменском

При этом в "Укрзализныце" уже предупредили, что 6 ноября ограничивается движение некоторых пригородных поездов в Днепропетровской области. Ведь в результате атаки зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры.

Временно не будут курсировать следующие рейсы:

№7303, №7305 Днепр — Каменское.

№7304, №7204, №6016 Каменское/Пятихатки — Днепр.

Спасатели ликвидируют последствия атаки на Каменское

Последствия атаки на Каменское

Спасатели ликвидируют последствия атаки на Каменское

Ограничения на движение будут действовать следующим образом: по направлению Пятихаток поезд будем направляться к станции Верховцево, а по направлению Днепра к станции Сухачевка.

