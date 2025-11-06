Дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие. Все подробности удара по Каменскому (фото)
Зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры
В ночь на 6 ноября Россия нанесла массированный удар по Каменскому. Зафиксировано попадание дрона в многоэтажку. Есть пострадавшие в результате атаки.
Что нужно знать:
- В городе количество пострадавших составляет 8 человек
- Российский дрон попал в четырехэтажку в Каменском
- "Укрзализныця" ограничила движение некоторых поездов на 6 ноября
Как сообщил начальник ОВА Владислав Гайвоненко, в городе из-за атаки возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из четырехэтажных подъездов.
Также в Каменском повреждены инфраструктурные объекты, транспортное предприятие, автомобили. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного дома. Уже известно о 8 пострадавших.
При этом в "Укрзализныце" уже предупредили, что 6 ноября ограничивается движение некоторых пригородных поездов в Днепропетровской области. Ведь в результате атаки зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры.
Временно не будут курсировать следующие рейсы:
- №7303, №7305 Днепр — Каменское.
- №7304, №7204, №6016 Каменское/Пятихатки — Днепр.
Ограничения на движение будут действовать следующим образом: по направлению Пятихаток поезд будем направляться к станции Верховцево, а по направлению Днепра к станции Сухачевка.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России дроны атаковали одну из самых мощных электростанций страны — Костромскую ГРЭС. Также взрывы слышали в Волгограде и Туле.