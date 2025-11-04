Ни света, ни снарядов: Россию атаковали дроны, две подстанции и состав БК "вышли из чата" (фото, видео, карта)

Взрывы раздались в Курской и Волгоградской области, а также во в.о. Должанске в Луганской области

В России в ночь на 3 ноября дроны посетили несколько регионов, где устроили охоту на подстанции. Также дроны атаковали состав боекомплекта российской армии во временно оккупированном Довжанске Луганской области.

Что нужно знать:

В Курской области 16 тысяч россиян оказались без света

В Волгоградской области РФ выведен из строя важный узел российской энергосети

Во в.о. Должанске — поражение состава боеприпасов с последующей детонацией

Как сообщили российские СМИ, в Рыльске Курской области РФ дроны атаковали электроподстанцию (предварительно, "ПС 110/35/10 кВ"). В результате попадания дрона произошло "аварийное отключение света" в трех районах — Рыльском, Глушковском и Кореневском. Более 16 тысяч россиян остались без электроснабжения. Позже это подтвердил губернатор Курской области Александр Хинштейн – репосты его заявлений публикуют российские пропагандисты.

Пожар на подстанции в Рильске

Также дроны атаковали подстанцию мощностью 500 кВ в городе Фролово Волгоградской области. Объект получил несколько поражений и взорвался. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил поражение и сообщил, что на станции возник пожар. Якобы идет ликвидация последствий. Десятки тысяч человек остались без света.

Главная задача подстанции во Фролово – это преобразование и распределение электрической энергии между линиями электропередачи разных классов напряжения. Подстанция – важный пункт линии энергоснабжения "Волжская-Восточная", через подстанцию передается электроэнергия от Волжской ГЭС в Липецкую, Рязанскую и Московскую области.

Кроме этого, дроны посетили временно оккупированную территорию. Во временно оккупированном Должанске Луганской области поражен склад боеприпасов, были сильные взрывы. Более точные подробности пока неизвестны.

Россияне утверждают, что якобы сбили с вечера 3 ноября 26 украинских беспилотников самолетного типа в небе Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей. Подтверждений сбития, в отличие от подтверждений удачных попаданий, нет.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 2 ноября дроны атаковали морской порт в Туапсе Краснодарского края РФ. Был поражен важный для российского нефтяного экспорта объект — Туапсинский морской нефтяной терминал "Роснефти", специально построенный для загрузки нефти в танкеры, в том числе приписанные к "теневому флоту" России.

А 3 ноября дроны ударили по Саратовскому НПЗ в России. Россиянам не помогли антидроновые сетки — объект был удачно поражен, он в очередной раз вышел из строя и остановил работу.