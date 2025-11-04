Ані світла, ані снарядів: Росію атакували дрони, дві підстанції та склад БК "вийшли з чату" (фото, відео, мапа)

Вибухи пролунали в Курській та Волгоградській області, а також у т.о. Довжанську на Луганщині

В Росії у ніч на 3 листопада дрони навідалися до кількох регіонів, де влаштували полювання на підстанції. Також дрони атакували склад боєкомплекту російської армії в тимчасово окупованому Довжанську Луганської області.

Що треба знати:

В Курській області 16 тисяч росіян опинилися без світла

В Волгоградській області РФ виведено з ладу важливий вузол російської енергомережі

В т.о. Довжанську — ураження складу боєприпасів із подальшою детонацією

Як повідомили російські ЗМІ, в Рильську Курської області РФ дрони атакували електропідстанцію (попередньо, "ПС 110/35/10 кВ"). Внаслідок влучання дрона сталося "аварійне вимкнення світла" в трьох районах — Рильському, Глушківському та Коренівському. Понад 16 тисяч росіян залишилися без електропостачання. Пізніше це підтвердив губернатор Курської області Олександр Хінштейн — репости його заяв публікують російські пропагандисти.

Пожежа на підстанції в Рильську

Також дрони атакували підстанцію потужністю в 500 кВ у місті Фролово Волгоградської області. Об'єкт отримав кілька уражень та вибухнув. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив ураження та повідомив, що на станції виникла пожежа. Нібито ведеться ліквідація наслідків. Десятки тисяч людей залишилися без світла.

Головна задача підстанції у Фролово — це перетворення та розподілення електричної енергії між лініями електропередачі різних класів напруги. Підстанція — важливий пункт лінії енергопостачання "Волзька-Східна", через підстанцію передається електроенергія від Волзької ГЕС до Липецької, Рязанської та Московської областей.

Окрім цього, дрони навідалися на тимчасово окуповану територію. В тимчасово окупованому Довжанську Луганської області уражено склад боєприпасів, були сильні вибухи. Точніші подробиці поки що невідомі.

Росіяни стверджують, що нібито збили з вечора 3 листопада 26 українських безпілотників літакового типу в небі Волгоградської, Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей. Підтверджень збиття, на відміну від підтверджень вдалих влучань, немає.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 2 листопада дрони атакували морський порт в Туапсе Краснодарського краю РФ. Було вражено важливий для російського нафтового експорту об'єкт — Туапсинський морський нафтовий термінал "Роснєфті", спеціально побудований для завантаження нафти в танкери, в тому числі приписані до "тіньового флоту" Росії.

А 3 листопада дрони вдарили по Саратовському НПЗ в Росії. Росіянам не допомогли антидронові сітки — об'єкт було вдало вражено, він вчергове вийшов з ладу та зупинив роботу.