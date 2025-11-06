Дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі. Усі подробиці удару по Кам'янському (фото)

Зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури

У ніч на 6 листопада Росія задала масованого удару по Кам'янському. Зафіксовано влучання дрона у багатоповерхівку. Є постраждалі внаслідок атаки.

Що треба знати:

У місті кількість постраждалих становить 8 осіб

Російський дрон влучив у чотириповерхівку у Кам'янському

"Укрзалізниця" обмежила рух деяких поїздів на 6 листопада

Як повідомив начальник ОВА Владислав Гайвоненко, у місті через атаку виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки.

Також у Кам'янському пошкоджено інфраструктурні об'єкти, транспортне підприємство, автівки. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку. Вже відомо про 8 постраждалих.

Будинок, куди влучив дрон

Наслідки атаки на Кам'янське

Як виглядає будинок у Кам'янському

При цьому в Укрзалізниці вже попередили, що 6 листопада обмежується рух деяких приміських поїздів на Дніпропетровщині. Адже внаслідок атаки зафіксовано пошкодження залізничної інфраструкти.

Тимчасово не курсуватимуть такі рейси:

№7303, №7305 Дніпро — Кам'янське

№7304, №7204, №6016 Кам'янське/П'ятихатки — Дніпро.

Наслідки атаки на Кам'янське

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Кам'янське

Наслідки атаки на Кам'янське

Обмеження на рух діятимуть наступним чином: з напрямку Пʼятихаток поїзд прямуватимемо до станції Верхівцеве, а з напрямку Дніпра до станції Сухачівка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії дрони атакували одну з найпотужніших електростанцій країни — Костромську ГРЕС. Також вибухи чули у Волгограді та Тулі.