Дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі. Усі подробиці удару по Кам'янському (фото)
-
-
Зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури
У ніч на 6 листопада Росія задала масованого удару по Кам'янському. Зафіксовано влучання дрона у багатоповерхівку. Є постраждалі внаслідок атаки.
Що треба знати:
- У місті кількість постраждалих становить 8 осіб
- Російський дрон влучив у чотириповерхівку у Кам'янському
- "Укрзалізниця" обмежила рух деяких поїздів на 6 листопада
Як повідомив начальник ОВА Владислав Гайвоненко, у місті через атаку виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки.
Також у Кам'янському пошкоджено інфраструктурні об'єкти, транспортне підприємство, автівки. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку. Вже відомо про 8 постраждалих.
При цьому в Укрзалізниці вже попередили, що 6 листопада обмежується рух деяких приміських поїздів на Дніпропетровщині. Адже внаслідок атаки зафіксовано пошкодження залізничної інфраструкти.
Тимчасово не курсуватимуть такі рейси:
- №7303, №7305 Дніпро — Кам'янське
- №7304, №7204, №6016 Кам'янське/П'ятихатки — Дніпро.
Обмеження на рух діятимуть наступним чином: з напрямку Пʼятихаток поїзд прямуватимемо до станції Верхівцеве, а з напрямку Дніпра до станції Сухачівка.
