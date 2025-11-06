Рус

Дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі. Усі подробиці удару по Кам'янському (фото)

Тетяна Крутякова
Читать на русском
Наслідки атаки на Кам'янське Новина оновлена 06 листопада 2025, 08:22
Наслідки атаки на Кам'янське. Фото Колаж "Телеграфу"

Зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури

У ніч на 6 листопада Росія задала масованого удару по Кам'янському. Зафіксовано влучання дрона у багатоповерхівку. Є постраждалі внаслідок атаки.

Що треба знати:

  • У місті кількість постраждалих становить 8 осіб
  • Російський дрон влучив у чотириповерхівку у Кам'янському
  • "Укрзалізниця" обмежила рух деяких поїздів на 6 листопада

Як повідомив начальник ОВА Владислав Гайвоненко, у місті через атаку виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки.

Також у Кам'янському пошкоджено інфраструктурні об'єкти, транспортне підприємство, автівки. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку. Вже відомо про 8 постраждалих.

Наслідки атаки на Кам'янське
Будинок, куди влучив дрон
Наслідки атаки на Кам'янське
Наслідки атаки на Кам'янське
Наслідки атаки на Кам'янське
Як виглядає будинок у Кам'янському

При цьому в Укрзалізниці вже попередили, що 6 листопада обмежується рух деяких приміських поїздів на Дніпропетровщині. Адже внаслідок атаки зафіксовано пошкодження залізничної інфраструкти.

Тимчасово не курсуватимуть такі рейси:

  • №7303, №7305 Дніпро — Кам'янське
  • №7304, №7204, №6016 Кам'янське/П'ятихатки — Дніпро.
Наслідки атаки на Кам'янське
Наслідки атаки на Кам'янське
Наслідки атаки на Кам'янське
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Кам'янське
Наслідки атаки на Кам'янське
Наслідки атаки на Кам'янське

Обмеження на рух діятимуть наступним чином: з напрямку Пʼятихаток поїзд прямуватимемо до станції Верхівцеве, а з напрямку Дніпра до станції Сухачівка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії дрони атакували одну з найпотужніших електростанцій країни — Костромську ГРЕС. Також вибухи чули у Волгограді та Тулі.

