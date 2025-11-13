Армия страдает от болезни времен Первой мировой: почему ампутация — порой единственный выход

Лечение, чтобы победить инфекцию, существует, однако оно должно применяться как можно раньше.

Британский The Telegraph сообщил тревожную новость — массовое использование беспилотников на фронте усложняет эвакуацию, что приводит к случаям газовой гангрены — болезни, распространенной во время Первой мировой. Западным журналистам о случаях инфекции сообщили медики-волонтеры. "Телеграфу" удалось пообщаться с профессиональным медработником, военнослужащим медицинской службы 2 корпуса НГУ "Хартия" на псевдо "Парацельс", который сейчас служит на Харьковском направлении, и узнать, насколько распространены случаи, в чем причина появления болезни, и что делается на практике, чтобы предотвратить подобное в будущем прямо сейчас.

Инфекция в земле: определенная заболеваемость газовой гангреной имела место всегда

— Почему о случаях газовой гангрены стало известно только сейчас?

— На самом деле, нужно понимать, что возбудители газовой гангрены — бактерии рода Clostridium — не появились неожиданно во время войны. Они и так находятся в почве в форме спор по всему миру, особенно распространены в плодородных сельскохозяйственных почвах, что в принципе характерно для Украины. Определенная заболеваемость газовой гангреной имела место всегда, в частности до полномасштабной агрессии, но война сделала возможными ситуации, когда совпадают все условия, способствующие развитию и быстрому прогрессированию инфекции.

— Как именно инфекция попадает в организм человека в условиях войны?

— При поражении мягких тканей загрязненными осколками, образовании глубокого раневого канала, ишимизации пораженного участка (наложение турникета), отсутствии быстрого доступа к надлежащей хирургической помощи — формируются благоприятные условия для стремительного прогрессирования инфекции. Инкубационный период до появления клинических признаков инфекции составляет до 72 часов, но может значительно сокращаться в зависимости от степени заражения. Критическое окно для хирургического вмешательства очень узкое, а при развитии обширного необратимого мионекроза — единственный выход спасти жизнь — это ампутация. С другой стороны, технически, при возможности проведения своевременного дебридмента раны и эмпирическом назначении верного антибиотика в верной дозе конечность можно спасти даже на ROLE II, конечно, с последующей эвакуацией на следующий этап и с продолжением лечебных мероприятий.

— То есть тот факт, что сообщения о случаях газовой гангрены активно распространяются украинскими СМИ сейчас, можно связать с тем, что только теперь на это обратили внимание?

— Речь идет о группе случаев, привлекших внимание западных СМИ, а не об эпидемиологической катастрофе. Случай, о котором говорится в оригинальной статье, зарегистрирован не в нашей зоне ответственности. С другой стороны, нужно детально анализировать каждый такой случай на уровне всего военно-медицинского сообщества, потому что из статьи не ясны детали и подробности, которые были бы очень полезны для медиков сил безопасности и обороны. Без детального централизованного анализа и разбора случая у нас нет перспектив оценить свою готовность к их повторению на других участках полосы обороны. Также, могу сделать предположение, что определенное количество таких случаев может просто не регистрироваться, особенно когда отсутствовали шансы на сохранение конечности.

Лечение инфекции возможно

— Существуют ли в настоящее время лекарственные средства, способные бороться с этой инфекцией?

— Лечение должно быть ранним и комплексным. В первую очередь — хирургическое и антибактериальная терапия, а также оксигенация, поддерживающая терапия и т. д. Важный акцент в оригинальной статье был сделан на том [комментарий Dr Edwards], что для лечения сложных инфекций необходимо проводить идентификацию микроорганизма и определять чувствительность к антибиотикам, что, как было отмечено в статье, невозможно вне условий лечебного учреждения. Однако стоит отметить, что никто не отменял эмпирическую антибиотикотерапию, при условии своевременной эвакуации, надлежащей хирургической обработки, комбинация пенициллина G и клиндамицина в высоких дозах может быть эффективной. Оба антибиотика, кстати, зарегистрированы в Украине.

— Как медики-волонтеры, так и доктор Эдвардс в оригинальной статье отмечали, что распространение устойчивых к антибиотикам бактерий — одна из самых больших проблем, которая значительно усложняет лечение. В чем заключается объективный масштаб проблемы?

— В первую очередь, поскольку статья была посвящена газовой гангрене, должен заметить, что не было представлено доказательств того, что в том случае имела место ее резистентная форма. Клостридиальные инфекции (как и другие анаэробные) в принципе агрессивны и труднее поддаются лечению.

С другой стороны, из-за войны общая проблема снижения чувствительности возбудителей инфекций к противомикробным препаратам стоит достаточно остро.

Разоблачая более широкую проблему, хотелось бы поговорить об отсутствии в силах безопасности и в силах системы инфекционного контроля и эпиднадзора. По крайней мере такого уровня, как в гражданской медицине.

В военном звене отсутствует центральный орган, осуществляющий надлежащий эпиднадзор за инфекционными заболеваниями, мониторинг потребления антимикробных препаратов, мониторинг показателей чувствительности бактерий к антимикробным препаратам, как, например, Центр общественного здоровья в системе управления Минздрава. Отсутствует культура рациональной антибиотикотерапии с адекватным контролем ее эффективности и достаточности. Не в полной мере развиты санитарно-бактериологические исследования, непонятны локальные антибиотикограммы учреждений здравоохранения военного звена.

Простыми словами: даже если мы правильно диагностировали инфекцию по клиническим признакам – не факт, что мы будем правильно ее лечить; даже если инфекция резистентная – не факт, что мы об этом узнаем и пересмотрим лечение.

Войско должно перенять сильные аспекты гражданской медицины

— То есть простыми словами, должен быть более жесткий контроль за использованием антибиотиков в армии?

— В том числе — да. Но я делаю акцент не на простом запрете чего-то или избыточном контроле, а на построении самодостаточной системы. Выбор стратегии антибактериального лечения любой инфекции — это процесс принятия решения, основанный на определенных критериях. В военной сфере эти процессы просто не интегрированы в систему здравоохранения сил безопасности и сил обороны. Наверное, пришло время перенять сильные аспекты гражданской медицины в армии. И тогда, наверное, мы сможем: и оценить реальное количество случаев этой и других инфекций, и выработать лучшую стратегию действий для каждого из этапов медицинской эвакуации, и иметь соответствующие методические материалы, и быть готовыми ко всем случаям – а готовность, как говорят, спасает жизнь.

В "Хартии" на уровне корпуса мы пытаемся внедрять элементы системы инфекционного контроля, внедрять протоколы эмпирической антибиотикотерапии, проводить обучение и информирование врачей по антибиотикотерапии и антибиотикопрофилактике наиболее распространенных инфекций, применять меры борьбы с антибиотикорезистентностью и т. д. Отдел инфекционного контроля запланирован как штатное структурное подразделение медицинского батальона, который сейчас формируется.