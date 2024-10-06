Російські військові стратили українських воїнів, які здалися: їх розстріляли впритул (відео 18+)

Армія РФ продовжує демонструвати світові свою жорстокість

У Бахмутському районі Донецької області військовослужбовці РФ розстріляли впритул українських захисників, які здалися в полон. Росіяни вбили трьох беззбройних воїнів, які вийшли з укриття з піднятими руками.

Військовий злочин окупантів вдалося зафіксувати за допомогою дрону. Про це повідомляється на сторінці "Азова" у їхньому Telegram-каналі.

Російські військові розстріляли полонених українських бійців на території смт Нью-Йорк на Донеччині. За допомогою дрону вдалося зафіксувати момент жорстокого злочину окупантів.

На кадрах видно, як росіяни розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів. Наші бійці вийшли з укриття без зброї та з піднятими руками. Однак це не зупинило росіян, які безжально розстріляли наших воїнів із автоматів.

Пізніше бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного військового з тієї групи, яка здійснила це звірство.

Він розповів, що їхнє командування наказує розстрілювати та знищувати полонених. Вони це мотивують тим, що з "бранцями ніколи возитися" і на це "немає часу".

Українці в соцмережах очікувано бурхливо відреагували на подію. Люди почали писати про те, що наші війська беруть у полон росіян і потім з ними дуже добре поводяться в місцях утримання — їх чудово годують, дають читати книги, дивитись телевізор та виводять на прогулянки.

Українці обурені таким станом речей і дуже критичні у своїх висловлюваннях:

Нагадаємо, армія РФ продовжує демонструвати світові свою жорстокість і раніше росіяни відрізали голову українському військовому та поставили її на шпиль. Аналітики DeepState встановили, що на відео, ймовірно, КПП Колотилівка, де орієнтовно 12 серпня була невдала спроба прориву з боку України.

У мережі ця інформація підняла шквал емоцій, українці не стримувалися у висловлюваннях, бажаючи ворогів смерті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни могли страшенно стратити ще одного українського військовополоненого. У мережі з’явилися моторошні фото людини у військовій формі зі зв’язаними руками, яку вбили мечем із написом "За Курськ".