Российские военные казнили сдавшихся украинских воинов: их расстреляли в упор (видео 18+)

Армия РФ продолжает демонстрировать миру свою жестокость

В Бахмутском районе Донецкой области военнослужащие РФ расстреляли в упор сдавшихся в плен украинских защитников. Русские убили троих безоружных воинов, которые вышли из укрытия с поднятыми руками.

Военное преступление оккупантов удалось зафиксировать при помощи дрона. Об этом сообщается на странице "Азова" в их Telegram-канал.

Российские военные расстреляли пленных украинских бойцов на территории пгт Нью-Йорке в Донецкой области. При помощи дрона удалось зафиксировать момент жестокого преступления оккупантов.

На кадрах видно, как россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских военных одного из смежных подразделений. Наши бойцы вышли из укрытия без оружия и с поднятыми руками. Однако это не остановило русских, которые безжалостно расстреляли наших воинов из автоматов.

Позже бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного военного из той группы, которая совершила это зверство.

Он рассказал, что их командование приказывает расстреливать и уничтожать пленных. Они это мотивируют тем, что с "пленниками некогда возиться" и на это "нет времени".

Украинцы в соцсетях ожидаемо бурно отреагировали на произошедшее. Люди начали писать о том, что наши войска берут в плен русских и затем с ними очень хорошо обращаются в местах содержания — их отлично кормят, дают читать книги, смотреть телевизор и выводят на прогулки.

Украинцы возмущены таким положением вещей и очень критичны в своих высказываниях:

Напомним, армия РФ продолжает демонстрировать миру свою жестокость и ранее россияне отрезали голову украинскому военному и поставили ее на шпиль. Аналитики DeepState установили, что на видео, вероятно, КПП Колотиловка, где ориентировочно 12 августа была неудачная попытка прорыва со стороны Украины.

В сети эта информация подняла шквал эмоций, украинцы не сдерживались в высказываниях, желая врагам смерти.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне могли зверским образом казнить еще одного украинского военнопленного. В сети появились жуткие фото человека в военной форме со связанными руками, которого убили мечом с надписью "За Курск".