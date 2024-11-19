Количество жертв российского удара в Глухове выросло. На атаку отреагировал Зеленский (обновлено)

Продолжается разбор завалов

Поздним вечером в понедельник, 18 ноября, россияне ударили "шахедом" по пятиэтажке в городе Глухов Сумской области. По предварительным данным, погибли 7 человек, среди которых ребенок.

Информацию о последствиях вражеских обстрелов по состоянию на 7:00 19 ноября сообщила Сумская областная военная администрация. Там уточнили, что под удар попало одно из общежитий в Глухове.

UPD 8:42 Прокуратура Сумщины уточнила, что среди погибших – 8-летний мальчик. Среди раненых два ребенка.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских террористов по Глухову, приграничью Украины. Он сообщил, что количество погибших возросло до 7 человек. Людей продолжают искать под завалами.

Кроме погибших, еще 12 человек получили ранения, в том числе один ребенок. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Под завалами еще могут находиться люди. Последствия вражеской атаки уточняются, добавили в ОВА.

Напомним, город Глухов расположен меньше, чем в 15 км от границы с Россией и в 146 км от областного центра — Сум. Россияне регулярно атакуют его.

Как сообщал "Телеграф", вечером 17 ноября россияне баллистическими ракетами в кассетном снаряжении ударили по жилой многоэтажке в Сумах. Они убили 11 человек, двое из которых – дети. Еще 89 людей получили ранения.

Также мы писали, что в Брянской области России в ночь на 19 ноября раздались взрывы, после которых возник пожар. Под удар мог попасть 67 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) в городе Карачев.