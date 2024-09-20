Месть за Курскую операцию? Эксперт объяснил, что стоит за ударами в Сумской области

Враг сбросил бомбы на гериатрический пансионат в Сумах

В Сумах, где в четверг, 19 сентября, россияне сбросили КАБы на гериатрический пансионат, стало известно количество пострадавших в результате атаки оккупантов. Речь идет о, по меньшей мере, 14 пожилых людях. Также известно, что один человек погиб, это 78-летняя женщина.

Об этом сообщила Сумская военная администрация. Отмечается, что в пансионате проживали исключительно пожилые люди, гражданское население. После обстрела стариков эвакуировали на улицу, где и оказывали первую медицинскую помощь. Многие не могут даже самостоятельно передвигаться.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, россияне не могли не знать, куда они наносят удар.

"По имеющейся информации, в здании было около 300 человек, более 200 пациентов и 60 человек персонала. Россия не могла не знать, что этот пансионат для пожилых людей не военная база, не военный объект", — отметил лидер страны.

Утром, 20 сентября, россияне снова много раз обстреляли Сумскую область. В частности, осуществили пуски КАБов в Белопольской, Хотинской и Николаевской общинах. На указанные территории российские оккупанты направили восемь авиабомб.

В общей сложности россияне обстреляли 10 общин на Сумщине, в результате попаданий могут быть погибшие и пострадавшие, сейчас информация уточняется.

Такое повышенное внимание врага к Сумской области, по словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, объясняется желанием россиян создать в пограничной области напряжение и панику. Об этом он заявил в прямом эфире Новости. Live.

"Они хотят создать атмосферу хаоса и паники среди гражданского населения. Показать, что характер действий на Курском направлении имеют обратную сторону медали, так сказать. То есть это террор против гражданского населения, в первую очередь", — заявил эксперт.

По его словам, из Курской области было эвакуировано около 200 тыс. россиян, соответственно российские военные власти в РФ решили сделать Сумскую область непригодной для проживания.

"Я подчеркиваю, удары наносятся как по самим Сумам, так и по приграничным населенным пунктам и основной акцент ударов именно по жилищной инфраструктуре", — отметил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне ударили по детдому в Сумах. В результате удара пострадали 13 человек.