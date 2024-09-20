Помста за Курську операцію? Експерт пояснив, що стоїть за ударами в Сумській області

Ворог скинув бомби на геріатричний пансіонат в Сумах

У Сумах, де у четвер, 19 вересня, росіяни скинули КАБи на геріатричний пансіонат, стала відома кількість постраждалих внаслідок атаки окупантів. Йдеться про, щонайменше, 14 літніх людей. Також відомо, що одна людина загинула, це 78-річна жінка.

Про це повідомила Сумська військова адміністрація. Зауважується, що у пансіонаті проживали виключно літні люди, цивільне населення. Після обстрілу стареньких евакуювали на вулицю, де й надавали першу медичну допомогу. Багато з них не можуть навіть самостійно пересуватися.

Як зауважив президент України Володимир Зеленський, росіяни не могли не знати, куди вони завдають удару.

"За наявною інформацією, в будівлі були майже 300 людей, понад 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу. Росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей не військова база, не військовий об'єкт", — зауважив лідер країни.

Зранку, 20 вересня, росіяни знову багато разів обстріляли Сумську область. Зокрема, здійснили пуски КАБів у Білопільській, Хотінській та Миколаївській громадах. На зазначені території російські окупанти спрямували вісім авіабомб.

Загалом росіяни обстріляли 10 громад на Сумщині, внаслідок влучань можуть бути загиблі та постраждалі, нині інформація уточнюється.

Така підвищена увага ворога до Сумської області, за словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, пояснюється бажанням ворога створити в прикордонній області напругу й паніку. Про це він заявив в прямому етері Новини. Live.

"Вони хочуть створити атмосферу хаосу і паніки серед цивільного населення. Показати, що характер дій на Курському напрямку мають зворотній бік медалі, так би мовити. Тобто це терор проти цивільного населення, в першу чергу", — заявив експерт.

За його словами, з Курської області нині було евакуйовано близько 200 тис. росіян, відповідно російська військова влада у РФ вирішила зробити Сумську область непридатною для проживання.

"Я підкреслюю, удари завдаються як по самим Сумам, так і по прикордонних населених пунктах і основний акцент ударів саме по житловій інфраструктурі", — зауважив експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни вдарили по дитбудинку у Сумах. Внаслідок удару постраждали 13 осіб.