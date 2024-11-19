Кількість жертв російського удару в Глухові зросла. На атаку відреагував Зеленський (оновлено)

Триває розбір завалів

Пізно ввечері у понеділок, 18 листопада, росіяни вдарили "шахедом" по п'ятиповерхівці у місті Глухів Сумської області. За попередніми даними, загинуло 7 людей, серед яких дитина.

Інформацію про наслідки ворожого обстрілу станом на 7:00 19 листопада повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Там уточнили, що під удар потрапив один із гуртожитків у Глухові.

UPD 8:47 Прокуратура Сумщини уточнила, що серед загиблих — 8-річний хлопчик. Серед поранених дві дитини.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських терористів по Глухову, прикордонню України. Він повідомив, що кількість загиблих зросла до 7 людей. Людей продовжують шукати під завалами.

Крім загиблих, ще 12 людей отримали поранення, серед них одна дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть перебувати люди. Наслідки ворожої атаки уточнюються, додали в ОВА.

Нагадаємо, місто Глухів розташоване менше, ніж за 15 км від кордону з Росією та за 146 км від обласного центру — Сум. Росіяни регулярно атакують його.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 17 листопада росіяни балістичними ракетами у касетному спорядженні вдарили по житловій багатоповерхівці у Сумах. Вони вбили 11 людей, двоє з яких — діти. Ще 89 людей отримали поранення.

Також ми писали, що у Брянській області Росії в ніч на 19 листопада пролунали вибухи, після яких виникла пожежа. Під удар міг потрапити 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) у місті Карачев.