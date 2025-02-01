"Гореть РФ в аду". В Полтаве дедушка потерял семью в результате удара (фото, видео)

Мужчина ждет, пока из-под завалов достанут их тела

В Полтаве в результате российской атаки погибла целая семья: 9-летняя девочка, ее папа и мама. Спасатели продолжают разбор завалов.

Как рассказал мужчина по имени Игорь, в пятиэтажке у него погибли сын, невестка и внучка. Взрослым было по 37 лет.

Отмечается, что мужчина ждет, пока из-под завалов достанут их тела. Число погибших и пострадавших в результате атаки на Полтаву постоянно растет. По состоянию на 17:30 погибли 7 человек. Пострадали 17 человек, из них 4 детей — в возрасте 3 месяцев, 2, 8 и 12 лет.

"Чтобы оно все сдохло: Путин и вся Россия. Их теперь будут ненавидеть сто лет", — добавляет мужчина.

В сети пользователи растроганы и шокированы ударом по Полтаве, ведь ракета попала в крыло пятиэтажки. В результате взрыва разрушены все пять этажей. Украинцы разделяют слова и переживания мужчины, отмечая, что никогда не простят России этого террора.

Больше о том, что происходит на фронте, в Украине и в мире, рассказываем в материале: "Война — день 1074 года: солдаты КНДР бегут с Курщины, а Россия нанесла новый массированный удар".

Напомним, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на массированный обстрел Украины.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит в Полтаве место попадания российской ракеты в многоэтажку.