"Горіти РФ у пеклі". В Полтаві дідусь втратив родину внаслідок удару (фото, відео)

Чоловік чекає, поки з-під завалів дістануть їх тіла

У Полтаві внаслідок російської атаки загинула ціла родина: 9-річна дівчинка, її тато та мама. Рятувальники продовжують розбір завалів.

Як розповів чоловік на ім'я Ігор, у п'ятиповерхівці у нього загинув син, невістка та онучка. Дорослим було по 37 років.

Зазначається, що чоловік чекає, поки з-під завалів дістануть їх тіла. Кількість загиблих та постраждалих внаслідок атаки на Полтаву постійно зростає. Станом на 17:30 загинуло 7 людей. Постраждало 17 осіб, з них 4 дітей — віком 3 місяці, 2, 8 і 12 років.

"Щоб воно усе здохло: Путін і вся Росія. Їх тепер будуть ненавидіти сто років", — додає чоловік.

У мережі користувачі розчулені та шоковані ударом по Полтаві, адже ракета влучила у крило п'ятиповерхівки. Внаслідок вибуху зруйновано усі п'ять поверхів. Українці розділяють слова та переживання чоловіка, зазначаючи, що ніколи не пробачать Росії цього терору.

Більше про те, що відбувається на фронті, в Україні та у світі, розповідаємо у матеріалі: "Війна — день 1074: солдати КНДР тікають із Курщини, а Росія завдала нового масованого удару".

Нагадаємо, що в офісі президента України Володимира Зеленського відреагували на масований обстріл України.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає у Полтаві місце влучання російської ракети у багатоповерхівку.