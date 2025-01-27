Санкции Буданова оказались лучше санкций Байдена: Дикий о большой проблеме России

России очень трудно восстанавливать нефтеперерабатывающие заводы из-за санкций

Только одними из первых ударов по российским НПЗ ВСУ на четверть обвалили производство дизеля в России, таким образом лишив ее части валютных поступлений.

Удары по НПЗ наносят врагу большой ущерб из-за того, что каждый из них производит 15-20% нефтепродуктов от общего объема. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в разговоре с "Телеграфом".

"Нас очень интересует нефтеперерабатывающий комплекс и здесь как раз комбинированный эффект и военный и экономический. Во-первых, все же начнем с экономического. Не забываем, что мы воюем с безумной бензоколонкой. Мы воюем со страной, которую когда-то великая Маргарет Тэтчер охарактеризовала как Нигерию под снегом, то есть страну, в которой нет ничего, кроме "нефтянки и газика". А все, что они делают руками, лучше людям не показывать", – сказал Дикий.

Он пояснил, что, соответственно, все деньги в Россию поступают исключительно за нефть и газ. К сожалению, западные санкции должным образом не сработали, потому что индусы и китайцы с радостью наживаются на войне, покупая у Москвы нефтепродукты по очень сниженным ценам. В результате Россия получает валюту.

"Поэтому санкции от Байдена оказались так себе по эффективности. Санкции от Буданова оказались гораздо эффективнее. Одними из даже только первых ударов по российским НПЗ мы на четверть обвалили производство дизеля, и тогда они действительно стали перед той же дилеммой: если дизеля не хватает, то в первую очередь им будут снабжать воюющую армию, и только потом продавать своему населению и только потом пойдет экспорт. И в результате у них вообще пол года не было экспорта дизеля. Сейчас он возобновился, но далеко не в тех объемах, которые были до этого", – сказал Дикий.

По его мнению, Украина никогда не сможет уничтожить все их "нефтекачки", но такая задача и не стоит. В то же время, перерабатывающих заводов не так много – это все советские заводы с каким-то количеством западного апгрейда. Дело в том, что советский подход – это заводы-гиганты: не сеть из многих средних предприятий, а несколько огромных. В результате выпадение каждого из этих огромных оказывает большое влияние на всю отрасль. По словам Дикого, Рязанский завод – это 17% вообще всей российской нефтепереработки.

"Вот когда у вас заводы, каждый из которых перерабатывает по 15-20% от общего объема, потеря каждого завода – это очень критично. Потеря каждого такого завода очень сильно бьет. А возобновлять их сложно, потому что санкции. Вот здесь они работают, поскольку опять-таки у них нормальных технологий перегонки нет. Все эти заводы, особенно именно ректификационные колонки, там стоят давно уже все немецкие, американские, японские", – объяснил ветеран.

Он добавил, что Россия сама такого оборудования не производит и из-за санкций будет вынуждена завозить китайские аналоги, возможно, не столь эффективные. Монтирование оборудования, по мнению Дикого, будет длиться как минимум пол года, поэтому каждый удар по таким НПЗ очень чувствителен для россиян.

В этом же интервью Евгений Дикий рассказал, что мост через Керченский пролив сейчас превратился в "Чернобаевку для российской ПВО". Поэтому уничтожать сам мост для Украины не выгодно, поскольку оккупанты продолжают туда тянуть свои драгоценные системы С-300, С-400 и вскоре могут прибыть С-500.