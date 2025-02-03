Колоссальная разница: американский доброволец сравнил войну в Украине и в Афганистане

В Украине война меняется каждые полгода, а понятие безопасности на фронте отсутствует как таковое

Война в Украине и война в Афганистане имеют колоссальную разницу. В Афганистане силы Коалиции имели тотальное преимущество в технологиях, вооружении и воздухе, тогда как на фронте войны России и Украины понятие "безопасность" абсолютно отсутствует, ты можешь погибнуть в любую минуту.

Об этом рассказал доброволец из США, бывший военнослужащий Воздушно-десантных войск Соединенных Штатов Америки Мюррей в интервью Армия TV. С 2022 г. он командовал ротой в Международном легионе при Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Мюррей больше года провел в Афганистане. По его словам, та война была вообще не похожа на боевые действия в Украине. Большинство операций сводилось к поддержке присутствия и обнаружению небольших групп боевиков "Талибана" и ИГИЛ в отведенном подразделению секторе. Также американские военные поддерживали безопасность на избирательных участках на выборах.

"Я воевал в восточной части Афганистана, там много горных хребтов. В этой провинции было много маршрутов для проникновения из Пакистана. Там, особенно весной и летом, когда начинался "сезон боев", мы наблюдали значительный наплыв вражеских бойцов. И наша задача в основном сводилась к патрулированию и демонстрации присутствия", – сказал он.

Впоследствии военные стали выполнять более опасные миссии. В частности, они создавали боевые посты за пределами баз и контролировали ситуацию в близлежащих районах. Но и тогда это не было очень опасно, поскольку превосходство над талибами было колоссальным. К примеру, в то время только войска США имели дроны на вооружении, но и они были преимущественно разведывательными, а не боевыми. К тому же, в Афганистане солдат знал, что в случае ранения он может точно рассчитывать на эвакуацию и быстрое оказание медицинской помощи. Но в Украине это работает не так: медицинская служба Легиона творит чудеса, но гарантий не дает – из-за активного противодействия россиян помощь раненому может прийти за сутки, или больше.

"Преимущество в технологиях, которое мы имели над врагом в Афганистане, было просто колоссальным. Это как небо и земля. Зато здесь стороны имеют примерно равные силы, поэтому ситуация совершенно иная… Над головой не гудели постоянно fpv-дроны, ставшие сейчас настоящим проклятием И это показывает, как далеко зашли современные технологии в войне. Разница просто огромна. В Украине, на мой взгляд, война эволюционирует каждые шесть месяцев. Постоянно появляются новые технологии, которые начинают использоваться на поле боя, и нам приходится отвечать на эти вызовы, адаптироваться и изменять подходы", – резюмировал он.