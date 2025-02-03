Колосальна різниця: американський доброволець порівняв війну в Україні та в Афганістані

В Україні війна змінюється кожні півроку, а поняття безпеки на фронті відсутнє, як таке

Війна в Україні та війна в Афганістані мають колосальну різницю. В Афганістані сили Коаліції мали тотальну перевагу у технологіях, в озброєнні та у повітрі, тоді як на фронті війни Росії та України поняття "безпека" абсолютно відсутнє, ти можеш загинути в будь-яку хвилину.

Про це розповів доброволець зі США, колишній військовослужбовець Повітрянодесантних військ Сполучених Штатів Америки Мюррей в інтерв’ю Армія TV. З 2022 року він командував ротою у Міжнародному легіоні при Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Мюррей понад рік провів в Афганістані. За його словами, та війна була взагалі не схожа на бойові дії в Україні. Більшість операцій зводилася до підтримки присутності та до виявлення невеликих груп бойовиків "Талібану" та ІДІЛ у відведеному підрозділу секторі. Також американські військові підтримували безпеку на виборчих дільницях під час виборів.

"Я воював у східній частині Афганістану, там багато гірських хребтів. У цій провінції було багато маршрутів для проникнення з Пакистану. Там, особливо навесні та влітку, коли починався "сезон боїв", ми спостерігали значний наплив ворожих бійців. І наше завдання здебільшого зводилося до патрулювання і демонстрації присутності", – сказав він.

Згодом військові почали виконувати більш небезпечні місії. Зокрема, вони створювали бойові пости за межами баз та контролювали ситуацію в прилеглих районах. Але й тоді це не було дуже небезпечно, оскільки перевага над талібами була колосальною. Наприклад, на той час тільки війська США мали дрони на озброєнні, але й вони були переважно розвідувальними, а не бойовими. До того ж в Афганістані солдат знав, що в разі поранення він може точно розраховувати на евакуацію та швидке надання медичної допомоги. Але в Україні це працює не так: медична служба Легіону творить дива, але гарантій не дає – через активну протидію росіян допомога до пораненого може прийти за добу, або більше.

"Перевага у технологіях, яку ми мали над ворогом в Афганістані, була просто колосальною. Це як небо і земля. Натомість тут сторони мають приблизно рівні сили, тому ситуація абсолютно інакша… Над головою не гуділи постійно fpv-дрони, які стали зараз справжнім прокляттям. І це демонструє, наскільки далеко зайшли сучасні технології у війні. Різниця просто величезна. В Україні, на мою думку, війна еволюціонує кожні шість місяців. Постійно з'являються нові технології, які починають використовуватися на полі бою, і нам доводиться відповідати на ці виклики, адаптуватися та змінювати підходи", – резюмував він.