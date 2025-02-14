Украинские военные эпично уничтожили вражеский опорный пункт на Курщине (видео)

Такая тактика помогает дезорганизовать российские подразделения

Воздушные Силы Украины нанесли высокоточный удар по вражескому взводному опорному пункту вблизи села Елизаветовка Курской области. Таким образом украинские военнослужащие ослабляют боевые возможности российских войск на фронте.

Сообщается, что отсюда запускали вражеские дроны по Сумской области. Эпичное видео было опубликовано на странице Генштаба Украины в соцсети.

Известно, что в результате удара был уничтожен взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который использовался для запуска дронов, атаковавших украинских защитников в Сумской области.

"Этот удар стал частью системных мероприятий Вооруженных Сил Украины, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника. Враг должен осознать: любая агрессия против Украины будет иметь неотвратимые последствия", — говорится в сообщении.

Напомним, что еще в конце декабря 2024 года украинские войска начали "выносить" российские командные пункты. Так, в ночь на 25 декабря 2024 года Силы обороны Украины поразили командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ в населенном пункте Льгов Курской области. Еще один КП 810 отдельной бригады морской пехоты ВС России был уничтожен в начале января 2025 года. Это произошло в районе населённого пункта Белая Курской области.

8 января Силы обороны Украины уничтожили командный пункт 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ во временно оккупированном Харцызске Донецкой области, а 12 января ВСУ ударили по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии во временно оккупированной Новогродовке Донецкой области.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинские военные уничтожили очередной российский самолет. Речь идет о штурмовике Су-25. Как сообщила 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, самолет уничтожен в небе над Донетчиной.