Українські військові епічно знищили ворожий опорний пункт на Курщині (відео)

Така тактика допомагає дезорганізувати російські підрозділи

Повітряні Сили України завдали високоточного удару по ворожому взводному опорному пункту поблизу села Єлизаветівка Курської області. Таким чином, українські військовослужбовці послаблюють бойові можливості російських військ на фронті.

Повідомляється, що звідси запускали ворожі дрони Сумщиною. Епічне відео було опубліковано на сторінці Генштабу України у соцмережі.

Відомо, що в результаті удару було знищено взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, який використовувався для запуску дронів, які атакували українських захисників у Сумській області.

"Цей удар став частиною системних заходів Збройних Сил України, спрямованих на нейтралізацію загроз та ослаблення військового потенціалу противника. Ворог повинен усвідомити: будь-яка агресія проти України матиме невідворотні наслідки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ще наприкінці грудня 2024 року українські війська почали "виносити" російські командні пункти. Так, у ніч на 25 грудня 2024 року Сили оборони України вразили командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ у населеному пункті Льгов Курської області.

Ще один КП 810 окремої бригади морської піхоти ЗС Росії було знищено на початку січня 2025 року. Це сталося у районі населеного пункту Біла Курської області.

8 січня Сили оборони України знищили командний пункт 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ у тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області, а 12 січня ЗСУ вдарили по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії у тимчасово окупованій Новогродівці Донецької області.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські військові знищили черговий російський літак. Йдеться про штурмовик Су-25. Як повідомила 28-а окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, літак знищено в небі над Донеччиною.