Ожесточенные бои и продвижение на нескольких направлениях. Что сейчас происходит на фронте (карта)

Ожесточенные бои продолжаются

По всей лени фронта ежедневно идут ожесточенные бои, зафиксировано продвижение оккупантов возле нескольких населенных пунктов. Самым горячим направлением остается Покровское, где за минувшие сутки, 17 февраля, россияне атаковали позиции ВСУ более 50 раз.

Как отмечает портал DeepState, по состоянию на утро 18 февраля зафиксировано продвижение российской армии возле трех населенных пунктов.

"Враг продвинулся у Улаклов, Бурлацкого и Андреевки", — говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений. Россияне атаковали на нескольких направлениях. На Харьковщине оккупанты дважды пытались продвинуться в районе Волчанска.

"На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло десять атак оккупантов. На Лиманском и Краматорском направлениях враг атаковал шесть раз, а на Торецком — пять раз", — пишет Генштаб.

Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском направлении, там наши защитники остановили 55 штурмовых действий оккупантов. На Новопавловском направлении тоже было жарко – украинские защитники отразили 23 атаки.

Заметим, что Генштаб не сообщал о продвижении оккупантов на фронте. Бои в Курщине продолжаются, но значительных изменений пока нет.

Больше о том, что происходит на фронте, в Украине и мире, рассказываем в материале: "Хронология войны — день 1091: обстрелы Киева и бои на Покровском направлении".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что армия РФ хочет закрыть "Андреевский мешок" и не только. Уже известно, где сейчас на фронте горячее всего.