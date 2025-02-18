Запеклі бої та просування на кількох напрямках. Що зараз відбувається на фронті (карта)

Запеклі бої продовжуються

По всій ліні фронту щодня точаться запеклі бої, зафіксовано просування окупантів біля кількох населених пунктів. Найзапеклішим напрямком залишається Покровський, де за минулу добу, 17 лютого, росіяни атакували позиції ЗСУ понад 50 разів.

Як зазначає портал DeepState, станом на ранок 18 лютого зафіксовано просування російської армії біля тьох населених пунктів.

"Ворог просунувся біля Улаклів, Бурлацького та Андріївки", — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 139 бойових зіткнень. Росіяни атакували на кількох напрямках. На Харківщині окупанти двічі намагались просунутись в районі Вовчанська.

"На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося десять атак окупантів. На Лиманському та Краматорському напрямках ворог атакував шість разів, а на Торецькому — п'ять разів", — пише Генштаб.

Найбільша кількість атак зафіксована на Покровському напрямку, там наші захисники зупинили 55 штурмових дій окупантів. На Новопавлівському напрямку теж було спекотно — українські оборонці відбили 23 атаки.

Зауважимо, що Генштаб не повідомляв про просування окупантів на фронті. Бої на Курщині тривають, але значних змін наразі немає.

Більше про те, що відбувається на фронті, в Україні та у світі, розповідаємо у матеріалі: "Хронологія війни — день 1091: обстріли Києва та бої на Покровському напрямку".

Раніше "Телеграф" розповідав, що армія РФ хоче закрити "Андріївський мішок" і не тільки. Вже відомо, де зараз на фронті найгарячіше.