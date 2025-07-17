Хронология войны — день 1240: оккупанты давят под Покровском, а Россию атакуют дроны

17 июля "Телеграф" продолжает рассказывать в режиме онлайн про все последние новости с линии боестолкновения и атаки России на тыловые города за последние сутки

На календаре четверг, 17 июля 2025 года. Бои продолжаются на большинстве направлений, а самым горячим остается Покровское, где за прошлые сутки было зафиксировано 36 боевых столкновений из 112. Хотя на фронте дела у оккупантов идут не лучшим образом, однако они активно продолжают террор мирных городов, из-за чего гибнут мирные жители.

Как проходит 1240-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 17 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 Днепр подвергся удару российских беспилотников. В городе слышали несколько взрывов, сообщалось о пожарах.

00:00 Россияне жалуются на масштабный налет дронов на разные российские города. Сообщается, что особенно пострадал Белгород.

Атака дронов на Россию

О новостях и событиях 14 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1237: Трамп пригрозил россиянам, а те запускают дроны по Украине

О том, что происходило 15 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1238: оккупанты наступают под Покровском, а в Украине обсуждают заявления Трампа

С ситуацией в Украине 16 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1239: россияне ударили по Доброполью и давят под Покровском