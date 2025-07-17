Хронологія війни — день 1240: окупанти тиснуть під Покровськом, а Росію атакують дрони

17 липня "Телеграф" продовжує розповідати в режимі онлайн про всі останні новини з лінії зіткнення та атаки Росії на тилові міста за останню добу

На календарі четвер, 17 липня 2025 року. Бої продовжуються на більшості напрямків, а найгарячішим залишається Покровське, де за минулу добу було зафіксовано 36 бойових зіткнень із 112. Хоча на фронті справи в окупантів йдуть не найкращим чином, проте вони активно продовжують терор мирних міст, через що гинуть мирні жителі.

Як проходить 1240-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Дніпро зазнав удару російських безпілотників. У місті чули кілька вибухів, повідомлялося про пожежі.

00:00 Росіяни скаржаться на масштабний наліт дронів на різні російські міста. Повідомляється, що особливо постраждав Бєлгород.

Атака дронів на Росію

Про новини та події 14 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1237: Трамп пригрозив росіянам, а ті запускають дрони по Україні

Про те, що відбувалося 15 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1238: окупанти наступають під Покровськом, а в Україні обговорюють заяви Трампа

З ситуацією в Україні 16 липня можна ознайомитися в цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1239: росіяни вдарили по Добропіллю і тиснуть під Покровськом