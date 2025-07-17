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Хронологія війни — день 1240: окупанти тиснуть під Покровськом, а Росію атакують дрони

Автор
Геннадій Лубенець
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Триває 1240 день повномасштабної війни Росії проти України. Фото телеgraf.com.ua
Триває 1240 день повномасштабної війни Росії проти України. Фото телеgraf.com.ua

17 липня "Телеграф" продовжує розповідати в режимі онлайн про всі останні новини з лінії зіткнення та атаки Росії на тилові міста за останню добу

На календарі четвер, 17 липня 2025 року. Бої продовжуються на більшості напрямків, а найгарячішим залишається Покровське, де за минулу добу було зафіксовано 36 бойових зіткнень із 112. Хоча на фронті справи в окупантів йдуть не найкращим чином, проте вони активно продовжують терор мирних міст, через що гинуть мирні жителі.

Як проходить 1240-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Дніпро зазнав удару російських безпілотників. У місті чули кілька вибухів, повідомлялося про пожежі.

00:00 Росіяни скаржаться на масштабний наліт дронів на різні російські міста. Повідомляється, що особливо постраждав Бєлгород.

Атака дронів на Росію
Атака дронів на Росію

Про новини та події 14 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1237: Трамп пригрозив росіянам, а ті запускають дрони по Україні

Про те, що відбувалося 15 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1238: окупанти наступають під Покровськом, а в Україні обговорюють заяви Трампа

З ситуацією в Україні 16 липня можна ознайомитися в цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1239: росіяни вдарили по Добропіллю і тиснуть під Покровськом

Теги:
#Україна #Росія #Війна