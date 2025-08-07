Росіяни вдарили безпілотниками по Дніпру. Виникли пожежі, є постраждалі (фото та відео) - оновлено

В області збито 33 ворожі дрони

Вибухи у Дніпрі пролунали в ніч на четвер, 7 липня. Росіяни атакували місто безпілотниками.

Оновлено. Міський голова Дніпра Борис Філатов уточнив, що внаслідок чергового російського обстрілу Дніпра пошкоджено 13 багатоповерхівок. Постраждало понад 300 вікон.

В одному з районів після ворожої атаки низка будинків залишилися без води та світла. Над відновленням працюють профільні служби. Також є збитки у приватному секторі. Зачепило й один із навчальних закладів Борис Філатов

Наслідки удару по обласному центру

О 1:19 глава Дніпропетровської області Сергій Лисак написав у своєму Telegram-каналі, що у Дніпрі гучно та закликав жителів перебувати в укриттях. Вже зранку він поінформував, що внаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей. В стані середньої тяжкості госпіталізовано 43-річного чоловіка та жінку 69 років. Росіяни атакували область дронами, 33 ворожі безпілотники було збито.

Виникло декілька пожеж. Зокрема, горіли адмінбудівля, авто. Знищені 12 машин, ще 17 – пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя – знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства Сергій Лисак

Виникли пожежі

Пошкоджено вікна

Telegram-канал "Дніпро Оперативний" показав наслідки російського обстрілу. В приватному секторі виникла значна пожежа.

Розтрощені вікна та пожежа

Як повідомляв "Телеграф", росіяни зранку в середу, 6 серпня, атакували Запорізький район, вдаривши авіаційними бомбами на базі відпочинку. Загинуло двоє людей, ще 12 травмовано, двоє з них – діти.

Крім того, 6 серпня було здійснено атаку на українську газову інфраструктуру в Одеській області. Мирні жителі не постраждали, проте газотранспортній системі було завдано значної шкоди. В Україні після цього повідомили, що такі удари спрямовані на підрив європейської енергетичної незалежності.