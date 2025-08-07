Россияне ударили беспилотниками по Днепру. Возникли пожары, есть пострадавшие (фото и видео)

В области сбито 33 вражеских дрона

Взрывы в Днепре раздались в ночь на четверг, 7 июля. Россияне атаковали город беспилотниками.

Обновлено. Городской голова Днепра Борис Филатов уточнил, что в результате очередного российского обстрела Днепра повреждено 13 многоэтажек. Пострадало более 300 окон.

В одном из районов после вражеской атаки ряд домов остались без воды и света. Над восстановлением работают профильные службы. Также есть ущерб в частном секторе. Задело и одно из учебных заведений Борис Филатов

Последствия обстрела обласного центра

В 1:19 глава Днепропетровской области Сергей Лысак написал в своем Telegram-канале, что в Днепре громко и призвал жителей находиться в укрытиях. Уже утром он проинформировал, что в результате атаки в Днепре пострадали четыре человека. В состоянии средней тяжести госпитализированы 43-летний мужчина и женщина 69 лет. Россияне атаковали область дронами, 33 вражеских беспилотника были сбиты.

Возникло несколько пожаров. В частности, горели админздание, авто. Уничтожены 12 машин, еще 17 – повреждены. Изуродованы также 8 жилых домов, один частный дом – уничтожен. Есть разрушения на территории транспортного предприятия Сергей Лысак

Возникли пожары

Повреждены окна

Telegram-канал "Днепр Оперативный" показал последствия российских обстрелов. В частном секторе возник значительный пожар.

Разбитые окна и пожар

Как сообщал "Телеграф", россияне утром в среду, 6 августа, атаковали Запорожский район, ударив авиационными бомбами на базе отдыха. Погибли два человека, еще 12 травмированы, двое из них – дети.

Кроме того, 6 августа была совершена атака на украинскую газовую инфраструктуру в Одесской области. Мирные жители не пострадали, однако газотранспортной системе был нанесен значительный ущерб. В Украине после этого сообщили, что подобные удары направлены на подрыв европейской энергетической независимости.