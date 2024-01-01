"Мать кричала и была вся в крови": женщина рассказала о попадании "шахеда" в Одессе, где погиб подросток (видео)

А дальше снова взрывы, взрывы…

В новогоднюю ночь российские оккупанты совершили атаку ударными БПЛА на Одессу, в результате которой погиб 15-летний подросток. Жительница дома, в котором произошла трагедия, шокировала рассказом о том, как все происходило.

Описывая страшное событие, она отметила, что квартира погибшего находилась на 10 этаже дома. Видео разговора публикует местное СМИ "7 канал Одесса".

По словам очевидцы, она вместе со своим сыном стояла в коридоре, у входной двери, во время обстрела. В один момент в комнатах поднялась пыль и вспыхнул красный свет от взрыва.

После этого, в чем было, мать с ребенком, рассказывавшая о трагическом событии, начала выбегать из дома. Спускаясь по лестнице, она увидела женщину — мать 15-летнего подростка, которая была вся в крови и громко кричала.

На этом взрывы не кончились, а раздавались дальше.

Отметим, что часть вражеских дронов противовоздушная оборона сбила, однако обломки повредили по меньшей мере 3 многоквартирных высотных дома, 3 частных дома, хозяйственные постройки.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 1 января в Хмельницкой области в результате атаки вражеских БПЛА ранения в виде открытого повреждения грудного отдела позвоночника получил несовершеннолетний ребенок. Ее госпитализировали в больницу.