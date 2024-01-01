"Мати кричала та була вся в крові": жінка розповіла про влучання "шахеда" в Одесі, де загинув підліток (відео)

А далі знову вибухи, вибухи…

У новорічну ніч російські окупанти здійснили атаку ударними БПЛА на Одесу, внаслідок якої загинув 15-річний підліток. Мешканка будинку, у якому сталась трагедія, шокувала розповіддю про те, як все відбувалось.

Описуючи страшну подію, вона зазначила, що квартира загиблого юнака знаходилась на 10 поверсі будинку. Відео розмови публікує місцеве ЗМІ "7 канал Одеса".

За словами очевидиці, вона разом зі своїм сином стояла в коридорі, біля вхідних дверей, під час обстрілу. Проте враз у кімнатах піднявся пил і спалахнуло червоне світло від вибуху.

Після цього, у чому було, мати з дитиною, яка розповіла про трагічну подію, почала вибігати з будинку. Спускаючись по сходах, вона побачила жінку — матір 15-річного підлітка, яка була вся в крові та голосно кричала.

На цьому вибухи не скінчились, а лунали далі.

Зауважимо, що частину ворожих дронів протиповітряна оборона збила, проте уламки пошкодили щонайменше 3 багатоквартирних висотних будинки, 3 приватні будинки, господарські споруди.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 1 січня у Хмельницькій області внаслідок атаки ворожих БпЛА поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта отримала неповнолітня дитина. Її госпіталізували в лікарню.