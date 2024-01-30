ЗСУ збили ще один російський винищувач: подробиці від Генштабу

Країна-агресор з початку повномасштабної війни втратила вже 332 літаки

У понеділок 29 січня Сили оборони України збили російський винищувач Су-34. Це сталося на Луганщині.

Про це повідомляв речник Генштабу Андрій Ковальов в ефірі телемарафону 30 січня. У зведенні втрат окупантів за добу 29 січня значиться знищений ворожий літак. Загалом, за даними Генштабу, з початку повномасштабної війни Росія втратила 332 літаки та 324 вертольоти.

Для довідки: Су-34 — радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення. Він ефективний за умов сильного протидії засобами протиповітряної оборони та застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби.

У ніч проти 4 січня у Росії згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. Розвідка оприлюднила відео з літаком, що горить. Це сталося на аеродромі "Шагол" у місті Челябінськ. Зазначається, що бойовий літак входив до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ВКС ЗС РФ.

Увечері 14 січня над Азовським морем ЗСУ збили російські літаки А-50 та Іл-22. Це — леткі радари, обладнані станцією радіолокації, що дозволяє бачити зверху абсолютно все. Борти можуть на малих висотах дуже близько підходити до лінії фронту, що унеможливлює роботу української авіації. ІЛ-22 та А-50 відстежують роботу крилатими ракетами.

Як писав "Телеграф", український прикордонник із позивним "Стохід" розповів, як під час боїв за Авдіївку зміг збити російський літак. Для цього воїн використав ПЗРК "Стінгер".