"Добре, якщо ти маєш 5-7 секунд": український прикордонник розповів, як збив російський літак під Авдіївкою (відео)

На полі бою все не зовсім так, як під час навчань

Український прикордонник із позивним "Стохід" розповів, як під час боїв за Авдіївку зміг збити російський літак, використовуючи ПЗРК "Стінгер".

Історією бійця поділилася пресслужба ДПСУ. За його словами, російське вторгнення він зустрів у Рівному, а влітку 2022 року пройшов навчання на переносних зенітно-ракетних комплексах.

За його словами, проходити навчання було цікаво, але в реальності справи трохи не такі, як у теорії.

"Це дуже добре, якщо в тебе є 5-7 секунд, щоб встигнути зробити "накол", спіймати ціль і зробити постріл", — сказав військовослужбовець і додав, що коли авіація здійснює бойовий захід, то вона стріляє з усього, що в неї є в арсеналі.

Він згадав, що перший збитий літак був "як подарунок", а ось про другу пару розповів детальніше.

"Перший я пропустив, працював по другому. Тобто перший з’явився, вони в парі працюють, зрозуміло, що зараз має бути інший. Зробив "накол", а коли з долини з’явився другий літак, упіймав його в приціл і зробив постріл. Літак віддалявся. і ракета навздогін йому йшла", — згадав боєць і додав, що про збитки він дізнався лише ввечері того ж дня.

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