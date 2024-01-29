"Хорошо, если у тебя есть 5-7 секунд": украинский пограничник рассказал, как сбил российский самолет под Авдеевкой (видео)

На поле боя все обстоит не совсем так, как во время учений

Украинский пограничник с позывным "Стохид" рассказал, как во время боев за Авдеевку смог сбить российский самолет, используя ПЗРК "Стингер".

Историей бойца поделилась пресс-служба ГПСУ. По его словам, российское вторжение он встретил в Ровно, а летом 2022 года прошел обучение на переносных зенитно-ракетных комплексах.

По его словам, проходить обучение было интересно, но в реальности дела обстоят немного не так, как в теории.

"Это очень хорошо, если у тебя есть 5-7 секунд, чтобы успеть совершить "накол", поймать цель, и совершить выстрел", — сказал военнослужащий и добавил, что когда авиация совершает боевой заход, то она стреляет всем, что у нее есть в арсенале.

Он вспомнил, что первый сбитый самолет был "как подарок", а вот о второй паре рассказал более подробно.

"Первый я пропустил, работал по второму. То есть первый появился, они в паре работают, понятно, что сейчас должен быть другой. Сделал "накол", а когда из долины появился второй самолет, поймал его в прицел и произвел выстрел. Самолет удалялся и ракета вдогонку ему шла", — вспомнил боец и добавил, что о сбитии он узнал лишь вечером того же дня.

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